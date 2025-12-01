Insólito robo en Lomas de Zamora: una mujer se llevó un pinito y quedó filmada

Una mujer protagonizó una situación insólita en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora . Las cámaras de seguridad la captaron robándose un pequeño pino de una casa. La secuencia se volvió viral en las redes sociales y provocó tanto risas como enojo.

El hecho ocurrió este domingo, poco después de las 7 de la mañana, en la esquina de las calles Carcarañá y Falucho . La señora se levantó temprano con una única misión: llevarse un pinito del cantero de una vivienda.

Homicidio. Declaró la mujer que mató a su pareja: "Me estaba pegando y me defendí"

Las imágenes no dejan dudas de que la mujer tenía todo planeado. En la filmación se ve claramente que se dirigió directamente a la casa, arrancó el pino de raíz y lo guardó en una bolsa , para luego irse por la calle Falucho.

Sobre el cantero había varios pinitos. Gonzalo, el dueño de la casa, se dio cuenta que faltaba uno y revisó las cámaras para ver quién se lo había robado. Fue así como descubrió a la mujer. Enseguida compartió el video en las redes sociales.

Insólito: una vecina se robó un pino de una casa en Lomas de Zamora. Ocurrió en la esquina de Carcarañá y Falucho, en Parque Barón. pic.twitter.com/cctwpMo6SX

“¡Buenos días! Vengo a escrachar a esta persona que seguro ya va a armar el arbolito con mi pino. Si encuentro quién es no le van a quedar dientes para el pan dulce. ¡Vieja mala leche!”, escribió Gonzalo en un posteo de Facebook donde difundió el video del robo.

En los comentarios, algunos usuarios se lo tomaron con humor, mientras que otros remarcaron lo que era evidente: la ladrona ya había visto el pino anteriormente y planeó robarlo bien temprano a la mañana, cuando no hubiera gente en la calle. Claro, no contaba con que había una cámara observándola.

“Fue directo a eso, ya que llevaba la bolsa para esconderla ahí. Debe vivir cerquita para haber visto el pinito en varias ocasiones y madrugar para ir a buscarlo”, señaló una vecina.