sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Operativo.

Desmantelaron dos puntos de venta de drogas en Villa Centenario: operaban cerca de un club infantil e iglesias

Los puntos de venta operaban en Campoamor al 600 y París al 1600. La investigación llevaba meses y los filmaron en plenos pases.

Dosis de drogas incautadas en Villa Centenario.

Dosis de drogas incautadas en Villa Centenario.

Efectivos de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora realizó dos allanamientos en simultaneo en viviendas de la localidad de Villa Centenario, habitada por personas dedicadas al narcomenudeo.

Fuentes policiales informaron que en medio del operativo llevado a cabo el 9 de junio pasado, fueron detenidos una mujer de 35 años y un hombre de 29 sobre las calles Campoamor al 600 y París al 1600.

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En los domicilios se incautaron más de 280 envoltorios de cocaína fraccionada, dos pistolas —una calibre 9 milimetros y otra calibre .22—, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares que serán peritados para rastrear las conexiones de la organización.

La causa tramita bajo la orbita de UFI 14 de Lomas de Zamora, especializada en estupefacientes, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski. La investigación incluyó seguimientos, filmaciones y denuncias vecinales acumuladas durante meses.

Los detectives a cargo de las tareas previas, lograron filmar a los dos acusados en el momento exacto en que realizaban los pases en la puerta de las fincas. Esas imágenes son parte central de la evidencia.

Venta de drogas cerca de un club infantil

Los imputados fueron formalizados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego".

La fiscalía aplicó además una figura agravada porque los búnkeres funcionaban en las inmediaciones de un centro asistencial, un club deportivo barrial y varias iglesias del vecindario. Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora.

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