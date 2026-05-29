Allanamiento en la feria de Larroque: incautaron ropa falsificada por $95 millones

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en la feria “Larroque Outlet” , ubicada en el límite de Villa Centenario y Banfield . Incautaron grandes cantidades de ropa apócrifa que infringía la Ley de Marcas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , la investigación empezó tras una serie de denuncias hechas por representantes legales de varias firmas comerciales, quienes alertaban que en la feria se vendía ropa falsificada.

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Efectivos de la PFA encararon una detallada pesquisa y comprobaron que en el paseo de compras de Larroque había varios puestos que comercializaban indumentaria apócrifa , sin ningún aval que autorice su tenencia y posterior venta. Muchos de esos productos pertenecían a marcas muy reconocidas, por lo que había una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de las empresas.

Ropa incautada en el allanamiento en la feria de Larroque.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora ordenó allanar 25 puestos dentro de la feria para inspeccionar los productos señalados.

En los operativos, la Policía Federal incautó cerca de 800 camisetas con inscripciones y logos, cientos de remeras, shorts, pantalones, pares de zapatillas, vasos, termos, botellas térmicas y fundas. La mercadería estaba valuada en 95.236.000 pesos.

A su vez, cuatro hombres y dos mujeres, todos argentinos, fueron notificados en la causa por infracción a la Ley 22.362 (Ley de Marcas), según pudo averiguar este medio. Quedaron a disposición del magistrado interventor.