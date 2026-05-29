viernes 29 de mayo de 2026
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29 de mayo de 2026
Operativo policial.

Allanamiento en la feria de Larroque: incautaron ropa falsificada por $95 millones

La feria ubicada en el límite de Banfield y Villa Centenario fue allanada por la Policía Federal, tras una denuncia por infracción a la Ley de Marcas.

La Policía Federal allanó el paseo de compras de Banfield Oeste.

La Policía Federal allanó el paseo de compras de Banfield Oeste.

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un allanamiento en la feria “Larroque Outlet”, ubicada en el límite de Villa Centenario y Banfield. Incautaron grandes cantidades de ropa apócrifa que infringía la Ley de Marcas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, la investigación empezó tras una serie de denuncias hechas por representantes legales de varias firmas comerciales, quienes alertaban que en la feria se vendía ropa falsificada.

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Efectivos de la PFA encararon una detallada pesquisa y comprobaron que en el paseo de compras de Larroque había varios puestos que comercializaban indumentaria apócrifa, sin ningún aval que autorice su tenencia y posterior venta. Muchos de esos productos pertenecían a marcas muy reconocidas, por lo que había una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de las empresas.

Allanamientos en la feria de Larroque

allanamiento
Ropa incautada en el allanamiento en la feria de Larroque.

Ropa incautada en el allanamiento en la feria de Larroque.

A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora ordenó allanar 25 puestos dentro de la feria para inspeccionar los productos señalados.

En los operativos, la Policía Federal incautó cerca de 800 camisetas con inscripciones y logos, cientos de remeras, shorts, pantalones, pares de zapatillas, vasos, termos, botellas térmicas y fundas. La mercadería estaba valuada en 95.236.000 pesos.

A su vez, cuatro hombres y dos mujeres, todos argentinos, fueron notificados en la causa por infracción a la Ley 22.362 (Ley de Marcas), según pudo averiguar este medio. Quedaron a disposición del magistrado interventor.

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