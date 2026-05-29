Una carnicería de Banfield llama la atención de los vecinos por la decoración bien patria

Cambiaron hasta los carteles con los precios para dar color al lugar.

El local de Banfield con la pasión celeste y blanca. Esperan que se replique en otros comercios.

Una carnicería ubicada en Banfield tomó de sorpresa a los vecinos al decorar todo el local con los colores patrios. Si bien la iniciativa comenzó para recibir el 25 de Mayo, los responsables comentaron que también continuarán así por el Día de la Bandera y para estar acorde al comienzo del Mundial 2026.

Además de agregar guirnaldas celestes y blancas tuvieron que hacer un trabajo minucioso al cambiar los carteles de los precios ya que también los modificaron para que cada valor tenga un color siempre haciendo referencia a la bandera albiceleste.

Sobre las tablas. Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan a Banfield con "Es complicado"

Uno de los responsables del local comentó como fue que surgió la decoración: "La idea, en un principio fue por dos cuestiones, ibviamente por el 25 de Mayo y también por el Mundial porque consideramos que es un evento deportivo que nos une a todos. Por eso pensamos que son motivos importantes y de unión para la comunidad".

El comercio se llama Multicarnes Banfield y está ubicado en la esquina de Palacios y Granaderos. "La carnicería abrió hace casi tres meses y todavía nos están conociendo", detallaron desde el local que es parte de una cadena de carnicerías que hay en distintos barrios.

La idea del local de Banfield que invita a replicar en otros comercios

Si bien, este local pertenecer a una cadena de siete carnicerías, comentaron que cada una de ellas está decorada, pero que cada uno eligió su estilo, pero respetando la misma idea.

Cada uno trabaja de forma independiente, pero en esto de la decoración lo hicieron masivos y confesaron que les gustaría que se replique en otros comercios de la zona porque "es un buen momento para resaltar los colores patrios", dijeron.

Sobre el tiempo que llevó decorar la carnicería de Banfield, comentaron que fueron unos dos días porque "ya teníamos una idea de que hacer, pero la demora fue más que nada porque cambiamos todos los carteles y además agregamos las guirnaldas, banderines".

Los comentarios de los vecinos

Como se trata de un comercio nuevo en el barrio, los que los visitan se sorprenden al entrar al ver las guirnaldas, banderines y los carteles albicelestes.

"Recibimos muy buena onda de los clientes, enseguida nos hacen algún comentario, a la mayoría les gusta, nos dicen que está muy bueno", resaltaron y a pesar que ellos lo armaron especialmente para el 25 de Mayo, la mayoría lo relaciona con el mundial.

"Nos dicen enseguida que nos estamos preparando para el mundial con todo", aseguró uno de los responsables de la carnicería que encontró esta manera de atraer a los vecinos ya que son muy nuevos en el barrio.

7d49650a-a0fe-4b7c-a326-d1604c9fbea3 Las siete sucursales se sumaron a la decoración bien patria.