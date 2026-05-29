Cuál es el emprendimiento que comparten Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Luego del festejo de cumpleaños de su hija Olivia, Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron en las redes sociales que venían preparando un emprendimiento familiar desde hacía meses y finalmente lo presentaron en sociedad después de varios días de jugar al misterio.

El talentoso mediocampista de la Selección Argentina y su pareja presentaron oficialmente su nueva marca de ropa y revelaron todos los detalles del lanzamiento.

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Valentina Cervantes fue la encargada de adelantar la noticia semanas atrás mediante una producción fotográfica en blanco y negro junto al jugador de la Selección Argentina y sus hijos, Olivia y Benjamín.

"Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco", escribió en aquel momento junto a la cuenta oficial de la firma.

"Bienvenidos a Twentyfour. Primera edición ya disponible en toda Argentina. Conocé toda la colección en nuestra tienda online", anunciaron desde las redes oficiales de la marca, que rápidamente revolucionó a los seguidores de la pareja. El nombre de la marca remite al 24, el número que usó muchas veces el futbolista en la Selección Argentina.

El proyecto está enfocado en la moda urbana para hombres, mujeres y niños. En la página web pueden encontrarse remeras, buzos, camperas, joggers, shorts y bermudas con estética streetwear. La colección apuesta principalmente por tonos neutros como negro, blanco y gris.