viernes 29 de mayo de 2026
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29 de mayo de 2026
En familia.

Cuál es el emprendimiento que comparten Enzo Fernández y Valentina Cervantes

Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron en sus redes sociales el lanzamiento de un nuevo emprendimiento familiar.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes.&nbsp;

Enzo Fernández y Valentina Cervantes. 

El talentoso mediocampista de la Selección Argentina y su pareja presentaron oficialmente su nueva marca de ropa y revelaron todos los detalles del lanzamiento.

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Enzo Fernández y Valentina Cervantes con sus hijos.

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El anuncio de Valentina Cervantes

Valentina Cervantes fue la encargada de adelantar la noticia semanas atrás mediante una producción fotográfica en blanco y negro junto al jugador de la Selección Argentina y sus hijos, Olivia y Benjamín.

"Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco", escribió en aquel momento junto a la cuenta oficial de la firma.

"Bienvenidos a Twentyfour. Primera edición ya disponible en toda Argentina. Conocé toda la colección en nuestra tienda online", anunciaron desde las redes oficiales de la marca, que rápidamente revolucionó a los seguidores de la pareja. El nombre de la marca remite al 24, el número que usó muchas veces el futbolista en la Selección Argentina.

El proyecto está enfocado en la moda urbana para hombres, mujeres y niños. En la página web pueden encontrarse remeras, buzos, camperas, joggers, shorts y bermudas con estética streetwear. La colección apuesta principalmente por tonos neutros como negro, blanco y gris.

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