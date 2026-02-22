Valentina Cervantes mostró una travesura de su hijo Benjamín en las redes: "Con esa carita"

El hijo de Valentina Cervantes roba el protagonismo de toda la familia.

Desde que era apenas un bebé, Benjamín Fernández siempre ha recibido los elogios de los seguidores de sus padres, Valentina Cervantes y Enzo Fernández, pero esta vez su mamá lo mandó al frente en redes a contar una de sus travesuras y posteó una imagen que derritió de ternura a todos.

En esta oportunidad, Valentina no dejó pasar lo que hizo su hijo y quiso mostrarlo en sus redes. Como cualquier niño que hace una travesura, Benjamín hizo una de las suyas, pero con un gesto sincero fue a mostrar a su madre lo que había hecho y esa fue la imagen que quedó como prueba del delito y que subió la pareja del campeón del mundo, Enzo Fernández.

Valu está en Argentina, viajó especialmente para ser parte de la gran final de MasterChef y la fiesta que se realizó luego del final de las grabaciones. Ella estuvo desde el principio de la competencia, se convirtió en una de las mejores cocineras del ciclo, pero decidió dar un paso al costado porque sus hijos extrañaban al padre que juega Inglaterra.

Por eso, en estos días que está en el país aprovechó para mostrarse públicamente en algunas entrevistas y además compartir su día a día junto a sus hijos con los que viajó especialmente, mientras que Enzo se quedó en Europa por sus compromisos con el Chelsea.

En este contexto es que aparece en escena el protagonista de la familia Fernández. El más pequeño se mandó una de las suyas y, como debe ser, se hizo responsable. Le ensució una cartera carísima a su mamá y lejos de mirar para otro lado, se hizo cargo. Por supuesto, puso su mejor cara para que no lo rete y ese momento retrató su madre junto a la siguiente inscripción: "Con esta carita vino a mostrarme que ensució la cartera con salsa". ¿Alguien se atrevería retar a Benjamín Fernández? Mirá el conmovedor posteo de Valentina Cervantes f768x1-227350_227477_5050 La carita lo dice todo.

