Valentina Cervantes confesó que tiene una cuenta fake y reveló para qué la usa

De nuevo en Argentina para participar de la gran final de MasterChef Celebrty, Valentina Cervantes aprovechó para hablar con total sinceridad en una entrevista que le hizo su excompañera del reality de cocina, Emilia Attias , donde sorprendió al confesar que tiene una cuenta fake o trucha en redes.

La nota se hizo en el marco del ciclo Casino Deluxe que sale por Infobae. Allí de la mano de Attias contó algunos detalles de su vida actual y hasta lo que sintió durante los meses que estuvo separada de su pareja, el futbolista campeón del mundo, Enzo Fernández .

Pero, hubo un detalle en particular que sorprendió a todos y se trata de una confesión que hizo Valu a Emilia, quien como parte de un juego, le dijo: "Yo nunca tuve una cuenta falsa para stalkear". En ese momento, la pareja de Enzo Fernández tomó su vaso, dio un sorbo y lanzó con total naturalidad: "Sí, yo tengo" , dejando en claro que utiliza una cuenta con un nombre falso para revisar perfiles.

Y sin tener problemas a la hora de sincerarse siguió: "Tengo, no la uso mucho sinceramente, pero sí la tengo. Ni sé qué nombre tiene, pero cada tanto la uso".

Siempre sobre el mismo tema de mirar perfiles con una cuenta trucha, Valu además aclaró que no usa ese perfil alternativo para controlar por ejemplo a su pareja, sino para otro fin. Por eso, explicó que lo usa para consumir contenido de espectáculos sin que quede registro de su cuenta principal:"Miro cosas de chismes, y por eso no me gusta que vean que lo veo desde mi cuenta oficial".

Valentina Cervantes, fanática del chisme

Además, admitió que hace eso porque le gusta el chisme y todo lo que ocurre el mundo artístico local. "Miro el chisme de acá, de Argentina, y continuamente, ya que todos los días hay algo nuevo", aseguró y con mucha razón.

Desde su participación en los medios, Valentina Cervantes siempre ha sido destacada por su actitud frontal, por no desviar temas y contestar todas las preguntas aunque sean incómodas como cuando se separó de Enzo Fernández por un corto período, pero con el escándalo de la vinculación del futbolista con la cantan Nicky Nicole.

Por eso, Valentina Cervantes también aclaró que, si alguna vez le toca estar del otro lado del titular, lo asume sin problema y ya dio ejemplos de ello. Una confesión honesta que resalta que es una joven sincera, que a pesar de su poco tiempo en el foco de las miradas, no se esconde, responde y es una de las más respetuosas.

Mirá el video de la confesión de Valentina Cervantes