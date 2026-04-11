Por qué Valentina Cervantes rechaza la asquerosa cábala de Enzo Fernández

Valentina Cervantes y Enzo Fernández son una de las parejas más populares y queridas de la Selección Argentina . Con dos hijos en común y una crisis amorosa ya superada. Pero hay algo que la joven no soporta del futbolista del Chelsea.

Ambos visitaron el canal de streaming Luzu TV y en la entrevista Valentina Fernández sacó a la luz una asquerosa cábala que tiene el futbolista surgido de River Plate.

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"¿Sos muy cabulero?", sacó el tema Nico Occhiato. Ante la pregunta, Enzo Fernández no dudó en responder: "Tengo rituales". Y el mediocampista comenzó a enumerar sus cábalas: "Por ejemplo, a la tarde, antes de ir al partido, me baño con agua fría”.

"Uso el mismo bóxer para los partidos", reveló para sorpresas de todos, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que disputa el futbolista.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes, juntos. Enzo Fernández y Valentina Cervantes, juntos.

"Siempre el mismo", se limitó a decir Enzo Fernández, quien no quiso dar más detalles. "Se lava, se lava", sumó el ex River. Entonces Valentina Cervantes lo deschavó con un comentario desopilante: "No da más. Lo agarrás y está transparente; le ves la cara a Momi (Giardina)".

"Está destruido", le dio la razón Enzo Fernández y Valentina Cervantes cerró el tema: "A mí ya me da asco, pero bueno".