Allanamientos en Lomas de Zamora: reclutaban víctimas para lavar dinero en casinos de Las Vegas

La Policía Federal Argentina desbarató una banda delictiva dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras con casinos de Las Vegas, Nevada, durante una serie de allanamientos que incluyeron objetivos en Lomas de Zamora.
El operativo incluyó 30 objetivos allanados en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y Rosario, y dejó un secuestro de más de U$S 518.000 y $47 millones de pesos.
La investigación comenzó en enero de 2026 y fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, a cargo del juez Pablo Yadarola. Las tareas estuvieron a cargo del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.
La organización reclutaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes y actividades de juego. Una vez en Estados Unidos, las inducían a abrir cuentas bancarias, obtener créditos de casino y transferir fondos a paraísos fiscales.
Cada reclutador cobraba cerca de U$S 7.000 por persona captada. El dinero ilícito volvía a la Argentina a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras.
Lavado de dinero
Los elementos secuestrados durante los allanamientos.
La banda tenía una estructura jerárquica: un líder principal y su padre encabezaban la organización, secundados por reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones.
Los allanamientos
Los procedimientos se realizaron en CABA, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Martínez, Olivos, Ituzaingó, Quilmes, Mar del Plata y Rosario. Fueron identificados 23 integrantes de la banda y otras 48 personas.
Entre lo secuestrado: 53 celulares, 18 notebooks, 11 vehículos, 113 tarjetas bancarias, 13 pasaportes y una pistola calibre .40 sin documentación con 65 municiones. También joyas, relojes y una caja fuerte.
Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, lavado de activos y violación al Código Aduanero, según los artículos 210 y 303 del Código Penal.