Cayó una banda dedicaba al robo de vehículos de alta gama: operaban en Lomas de Zamora

Desarticularon una banda que se dedicaba al robo de vehículos de alta gama en Lomas de Zamora y otras localidades del Conurbano bonaerense. Los atraparon días atrás luego de un allanamiento realizado en Ezeiza .

La investigación comenzó a partir del robo de una Toyota Hilux que se encontraba secuestrada en la puerta de una comisaría de General Rodríguez . El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido de la camioneta y de esa manera se identificó un domicilio en Ezeiza.

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Según informaron fuentes policiales, se trataba de un galpón ubicado en la calle Santo Domingo 623 y 5 de Diciembre . A partir de ese dato, la Policía Bonaerense montó un operativo para allanar el objetivo señalado.

Allanamiento y tres detenidos

En el domicilio allanado, se incautaron cinco ruedas de camioneta, una campera roja con capucha utilizada en el hecho, varias patentes, una faja de seguridad, una llave tipo ganzúa y una computadora scanner que era utilizada para copiar llaves de vehículos.

Durante el operativo, ocurrió una situación insólita: llegó al lugar la camioneta Hilux gris robada en la comisaría, con una pareja a bordo. El hombre llevaba un arma de fuego que había sido vinculada a una causa por “hurto” con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lomas de Zamora.

ruedas Elementos incautados en el allanamiento.

El caso terminó con la detención de dos hombres identificados como M.M.A de 35 años y P.J.L. de 41 años, más una mujer, M.S.M. de 39 años.

La investigación determinó que la banda era oriunda de Ezeiza y que solía atacar en otras zonas del Conurbano bonaerense, como Lomas de Zamora. Se estableció que utilizaban tecnología específica para robar los vehículos de alta gama mediante una computadora tipo scanner que clonaba llaves codificadas.