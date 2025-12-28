Cayó una banda narco que robaba vehículos de alta gama en Lomas de Zamora

El operativo fue encabezado por la DDI de Lomas de Zamora.

Desarticularon una banda narco que también robaba camionetas de alta gama y les cambiaba la patente. Los atraparon tras un operativo en Lomas de Zamora .

La investigación empezó a partir de un robo en una vivienda en 9 de Abril , en el partido de Esteban Echeverría . Un grupo de delincuentes entró a la casa de una familia, los amenazaron, los ataron y les robaron dinero y una camioneta Renault Capture.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la pesquisa. Gracias al rastreo satelital, lograron encontrar el vehículo en el Barrio Olimpo de Lomas de Zamora y arrestaron a los ocupantes.

Se trataba de dos hombres de 47 y 52 años, y una mujer de 25 . Todos eran de nacionalidad paraguaya, según confirmaron fuentes policiales.

La investigación determinó que los detenidos integraban una banda de narcotraficantes que robaba vehículos y les cambiaba las patentes, con el fin de poder trasladarse sin que la Policía los identificara.

En la camioneta robada, los uniformados encontraron varias dosis de cocaína, pasta base, picadura de marihuana, una balanza de precisión, municiones y stickers utilizados para adulterar patentes.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora, especializada en delitos relacionados al narcotráfico.