Luz, cámara, acción.

Cuándo se estrena la nueva película de "Supergirl"

Luego de la llegada al cine de “Superman”, el universo de DC tiene lista la película de "Supergirl" protagonizada por Milly Alcock.

Llega la nueva Supergirl. 

Antes de que saliera la película con David Corenswet como el hombre de acero, ya se había anunciado que la prima, es decir "Supergirl", también tendría su película, será interpretada por Milly Alcock y que llegaría al cine en junio de 2026.

Para los que no saben, mientras Superman ha tenido innumerables adaptaciones, Supergirl no ha tenido el mismo destino en el traspaso a pantalla chica o grande. La única película que tuvo a Kara Zor-El como protagonista fue “Supergirl” en 1984 con Helen Slater como la heroína.

Sin embargo, en muchas adaptaciones, se la presenta a Kara como si fuera la versión femenina de su primo, con el mismo carácter y valores; pero Gunn y el director, Craig Gillespie, muestran a alguien que no comparte las mismas creencias, ni pelea por las mismas cosas, y que su pasado es mucho más oscuro.

Basándose principalmente en el cómic “Supergirl: mujer del mañana”, Milly Alcock trae a la vida a una Supergirl que todavía no se ha encontrado a sí misma.

"Supergirl", la película protagonizada por Milly Alcock.

Quién es Milly Alcock, la nueva protagonista de la película Supergirl

Milly Alcock, la joven actriz australiana que conquistó la atención internacional como Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, está lista para liderar el universo DC como protagonista de "Supergirl: La Mujer del Mañana".

Su trayectoria, desde los suburbios de Sídney hasta sets internacionales, ha posicionado a la actriz de 25 años como referente para nuevas generaciones, según destaca Forbes.

Nacida y criada en Petersham, en el Inner West de Sídney, Alcock creció como la menor de tres hermanos, en una familia ajena a la industria del cine. Su infancia transcurrió entre veranos descalza, piscinas locales y amistades de barrio.

