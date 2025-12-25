Estrenos de cine: el regreso de "Anaconda" y una película biográfica

Se estrena Anaconda.

En plena celebración de la Navidad, los estrenos de cine llegan con una nueva versión “Anaconda”, esta vez en clave de desopilante humor con Jack Black y Paul Rudd, y una película biográfica sobre un famoso jugador de tenis de mesa.

image Estrenos de cine: llega Anaconda. Anaconda Director: Tom Gormican.

Elenco: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandie Newton, Selton Mello.

Síntesis: Doug y Griff han sido mejores amigos desde que eran niños, y siempre soñaron con rehacer su película favorita de todos los tiempos: el “clásico” cinematográfico Anaconda. Cuando una crisis de la mediana edad los empuja a finalmente intentarlo, se adentran en lo profundo del Amazonas para comenzar a filmar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caóticamente cómico set de rodaje en una situación mortal. ¿La película que mueren por hacer? Podría terminar matándolos… (Terror, Comedia, Estados Unidos).

Embed Estrenos de cine: Marty Supremo Director: Josh Safdie. Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. Síntesis: Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión engrandeza. (Biográfica, Estados Unidos). Embed

