El paso de Arsenal de Llavallol por el Torneo Regional: análisis y objetivos cumplidos en el fútbol argentino

Arsenal de Llavallol sigue creciendo a pasos agigantados. El club de Lomas de Zamora volvió del ostracismo y tuvo un 2025 en el cual pudo participar del Torneo Regional. Tuvo su época dorada desde 1940 a 1960, fue filial de Boca Juniors y su posterior desaparición en 1968, pero este año volvió a competir en un torneo de élite en el fútbol argentino.

La institución de Lomas de Zamora comenzó su camino en el Torneo Regional sobre Villa Garibaldi por 1 a 0, luego cosechó derrotas ante Nápoli Argentino y Villa Corina , no pudo clasificar a la siguiente ronda, pero el orgullo de participar y poder competir es lo más importante hoy para un club que volvió a renacer. Ante Nápoli Argentino cayó por 4 a 1 como local y 2 a 1 como visitante; ante Villa Corina perdió 3 a 1 como local y 2 a 1 como visitante y ante Villa Garibaldi cayó 1 a 0 como local.

Sebastián Domed , vecino de Lomas de Zamora , es quien comanda los destinos de Arsenal de Llavallol. Es uno de los principales impulsores para llevar a Arsenal a lo más alto.

"El balance es muy positivo porque en tan sólo un año y medio volvimos a refundar el club. Poder jugar un torneo superior como lo es el regional nos llenó de orgullo y satisfacción. La competencia fue muy dura, hicimos un muy buen torneo y el mérito de poder jugar el Torneo Regional fue por los logros deportivos que cosechamos en el 2025. Si bien, fueron seis partidos consideramos que fue una linda experiencia para toda la familia de Arsenal", aseguró Domed en diálogo con Diario La Unión.

Asimismo, sostuvo: "Para Arsenal este proceso es todo ganancia. Tenemos grandes esperanzas y apostamos a nuestras categorías juveniles que semana tras semana nos sorprende como crecen los chicos en la parte humana, social, como también en lo deportivo. También quiero destacar a la Comisión Directiva que es otro de los pilares fundamentales de este proyecto".

juveniles de arsenal de llavallol La esperanza de Arsenal de Llavallol depositada en los juveniles.

Los próximos objetivos de Arsenal de Llavallol

Luego de un Torneo Regional que sirvió como aprendizaje, ahora en Arsenal de Llavallol se ponen como nuevo objetivo ingresar al Torneo Promocional Amateur. Equipos como Defensores de Glew o Estrella del Sur de Alejandro Korn iniciaron su camino en dicha categoría y hoy empiezan a codearse con equipos de la Primera C del fútbol argentino. Tal es el caso de Camioneros, otro de los equipos con sede en Esteban Echeverría, que supo coronarse para empezar a soñar en grande.

"Para el próximo año el objetivo es empezar a competir con las categorías infantiles en AFA y no tengo dudas que lo vamos a conseguir. Las expectativas son las que venimos soñando a lo largo de todo este tiempo para poder ver a Arsenal de Llavallol jugando un torneo oficial de AFA como el Promocional Amateur que está afiliado directamente a la casa madre del fútbol argentino", reconoció Domed.

Por último, concluyó: "Siempre nos propusimos llevar a Arsenal a ese lugar de privilegio donde jamás tendría que haber dejado de estar. El balance que hacemos es positivo por donde lo mires y estamos esperando ansiosos recuperar ese espacio para que Arsenal de Llavallol siga creciendo".