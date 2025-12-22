Se confirmaron los rivales de Temperley y de Los Andes en la Primera Nacional 2026

El sorteo de las zonas que conformarán el campeonato de la Primera Nacional 2026 quedó definido y los equipos de Lomas de Zamora que compiten en esta categoría tendrán realidades muy disímiles: Los Andes estará en la zona A y Temperley en la B, pero en la séptima fecha se cruzarán y disputará el Clásico del Sur en el ascenso.
Será un torneo de 36 equipos y al igual que en 2025, la categoría tendrá dos zonas compuestas por 18 equipos cada una, donde cada uno jugará 34 partidos con duelos ida y vuelta.
- Chicago
- Chacarita
- Atlanta
- San Martín (Tucumán)
- Gimnasia (Jujuy)
- Almagro
- San Martín de San Juan
- Temperley
- Güemes (SDE)
- Tristán Suárez
- Agropecuario
- Patronato
- Gimnasia y Tiro (Salta)
- Dep. Maipú
- Quilmes
- Colegiales
- Atlético de Rafaela
- Midland
Todas las fechas de Los Andes --- ZONA A
FECHA 1 (07/02/2026)
LOS ANDES vs. ALMIRANTE BROWN
FECHA 2 (14/02/2026)
CIUDAD BOLÍVAR vs. LOS ANDES
FECHA 3 (21/02/2026)
LOS ANDES vs. DEFENSORES DE BELGRANO
FECHA 4 (28/02/2026)
DEPORTIVO MADRYN vs. LOS ANDES
FECHA 5 (07/03/2026)
LOS ANDES vs. CENTRAL NORTE
FECHA 6 (14/03/2026)
FERRO vs. LOS ANDES
FECHA 7 – INTERZONAL (21/03/2026)
LOS ANDES vs. TEMPERLEY
FECHA 8 (28/03/2026)
LOS ANDES vs. CHACO FOR EVER
FECHA 9 (4/4/2026)
ACASSUSO vs. LOS ANDES
FECHA 10 (11/04/2026)
LOS ANDES vs. SAN TELMO
FECHA 11 (18/04/2026)
SAN MIGUEL vs. LOS ANDES
FECHA 12 (25/04/2026)
LOS ANDES vs. COLÓN
FECHA 13 (2/5/2026)
DEPORTIVO MORÓN vs. LOS ANDES
FECHA 14 (9/5/2026)
LOS ANDES vs. GODOY CRUZ
FECHA 15 (16/05/2026)
LOS ANDES vs. RACING (CBA)
FECHA 16 (23/05/2026)
ALL BOYS vs. LOS ANDES
FECHA 17 (30/05/2026)
LOS ANDES vs. ESTUDIANTES
FECHA 18 (06/06/2026)
MITRE (SDE) vs. LOS ANDES
Todas las fechas de Temperley (mismas de la zona a)-- Zona B
FECHA 1
TRISTÁN SUÁREZ vs. TEMPERLEY
FECHA 2
TEMPERLEY vs. AGROPECUARIO
FECHA 3
ATLÉTICO RAFAELA vs. TEMPERLEY
FECHA 4
TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)
FECHA 5
GIMNASIA Y TIRO vs. TEMPERLEY
FECHA 6
TEMPERLEY vs. ATLANTA
FECHA 7 – INTERZONAL (AÚN NO SE DEFINIERON LAS LOCALÍAS)
LOS ANDES vs. TEMPERLEY
FECHA 8
MIDLAND vs. TEMPERLEY
FECHA 9
TEMPERLEY vs. QUILMES
FECHA 10
COLEGIALES vs. TEMPERLEY
FECHA 11
TEMPERLEY vs. PATRONATO
FECHA 12
ALMAGRO vs. TEMPERLEY
FECHA 13
TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MAIPÚ
FECHA 14
GIMNASIA (JUJUY) vs. TEMPERLEY
FECHA 15
NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY
FECHA 16
TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)
FECHA 17
CHACARITA vs. TEMPERLEY
FECHA 18
TEMPERLEY vs. GÜEMES (SDE)
La dinámica del campeonato
El sistema de ascensos continuará intacto: dos pasajes a la Liga Profesional estarán en juego, siendo el primero para el campeón que surja de la final entre los líderes de cada zona. El segundo boleto saldrá del Reducido, que jugarán los ocho mejores de cada grupo más el perdedor de la final.
En cuanto a los descensos, seguirán en la cuerda floja los dos últimos de cada zona, misma regla que en la temporada que ya pasó. Para darle más color a la competencia, en 2026 se sumarán Midland, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, que llegaron desde la Primera B y Federal A, junto con el regreso a esta categoría de Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, que descendieron de la Liga Profesional.
Con el sorteo a la vuelta de la esquina, la Primera Nacional 2026 ya comienza a delinear su mapa y promete ser otro torneo largo, exigente y cargado de pasión, donde cada partido será una historia para contar.