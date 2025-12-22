Se confirmaron los rivales de Temperley y de Los Andes en la Primera Nacional 2026

El clásico en la 7° fecha seguramente se juegue en cancha de Los Andes.

Será un torneo de 36 equipos y al igual que en 2025, la categoría tendrá dos zonas compuestas por 18 equipos cada una, donde cada uno jugará 34 partidos con duelos ida y vuelta.

Nueva oportunidad. No sigue en Temperley, pero ya tiene club: el nuevo destino de Pablo Casarico

Chicago

Chacarita

Atlanta

San Martín (Tucumán)

Gimnasia (Jujuy)

Almagro

San Martín de San Juan

Temperley

Güemes (SDE)

Tristán Suárez

Agropecuario

Patronato

Gimnasia y Tiro (Salta)

Dep. Maipú

Quilmes

Colegiales

Atlético de Rafaela

Midland

Embed

Todas las fechas de Los Andes --- ZONA A

FECHA 1 (07/02/2026)

LOS ANDES vs. ALMIRANTE BROWN

FECHA 2 (14/02/2026)

CIUDAD BOLÍVAR vs. LOS ANDES

FECHA 3 (21/02/2026)

LOS ANDES vs. DEFENSORES DE BELGRANO

FECHA 4 (28/02/2026)

DEPORTIVO MADRYN vs. LOS ANDES

FECHA 5 (07/03/2026)

LOS ANDES vs. CENTRAL NORTE

FECHA 6 (14/03/2026)

FERRO vs. LOS ANDES

FECHA 7 – INTERZONAL (21/03/2026)

LOS ANDES vs. TEMPERLEY

FECHA 8 (28/03/2026)

LOS ANDES vs. CHACO FOR EVER

FECHA 9 (4/4/2026)

ACASSUSO vs. LOS ANDES

FECHA 10 (11/04/2026)

LOS ANDES vs. SAN TELMO

FECHA 11 (18/04/2026)

SAN MIGUEL vs. LOS ANDES

FECHA 12 (25/04/2026)

LOS ANDES vs. COLÓN

FECHA 13 (2/5/2026)

DEPORTIVO MORÓN vs. LOS ANDES

FECHA 14 (9/5/2026)

LOS ANDES vs. GODOY CRUZ

FECHA 15 (16/05/2026)

LOS ANDES vs. RACING (CBA)

FECHA 16 (23/05/2026)

ALL BOYS vs. LOS ANDES

FECHA 17 (30/05/2026)

LOS ANDES vs. ESTUDIANTES

FECHA 18 (06/06/2026)

MITRE (SDE) vs. LOS ANDES

Todas las fechas de Temperley (mismas de la zona a)-- Zona B

FECHA 1

TRISTÁN SUÁREZ vs. TEMPERLEY

FECHA 2

TEMPERLEY vs. AGROPECUARIO

FECHA 3

ATLÉTICO RAFAELA vs. TEMPERLEY

FECHA 4

TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (TUCUMÁN)

FECHA 5

GIMNASIA Y TIRO vs. TEMPERLEY

FECHA 6

TEMPERLEY vs. ATLANTA

FECHA 7 – INTERZONAL (AÚN NO SE DEFINIERON LAS LOCALÍAS)

LOS ANDES vs. TEMPERLEY

FECHA 8

MIDLAND vs. TEMPERLEY

FECHA 9

TEMPERLEY vs. QUILMES

FECHA 10

COLEGIALES vs. TEMPERLEY

FECHA 11

TEMPERLEY vs. PATRONATO

FECHA 12

ALMAGRO vs. TEMPERLEY

FECHA 13

TEMPERLEY vs. DEPORTIVO MAIPÚ

FECHA 14

GIMNASIA (JUJUY) vs. TEMPERLEY

FECHA 15

NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY

FECHA 16

TEMPERLEY vs. SAN MARTÍN (SAN JUAN)

FECHA 17

CHACARITA vs. TEMPERLEY

FECHA 18

TEMPERLEY vs. GÜEMES (SDE)

La dinámica del campeonato

El sistema de ascensos continuará intacto: dos pasajes a la Liga Profesional estarán en juego, siendo el primero para el campeón que surja de la final entre los líderes de cada zona. El segundo boleto saldrá del Reducido, que jugarán los ocho mejores de cada grupo más el perdedor de la final.

En cuanto a los descensos, seguirán en la cuerda floja los dos últimos de cada zona, misma regla que en la temporada que ya pasó. Para darle más color a la competencia, en 2026 se sumarán Midland, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, que llegaron desde la Primera B y Federal A, junto con el regreso a esta categoría de Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, que descendieron de la Liga Profesional.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, la Primera Nacional 2026 ya comienza a delinear su mapa y promete ser otro torneo largo, exigente y cargado de pasión, donde cada partido será una historia para contar.