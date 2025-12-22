Los Andes tuvo un superávit superior a los $50 millones

El Club Atlético Los Andes aprobó la Memoria y Balance en la Asamblea Ordinaria, la cual se realiza todos los años. En esta ocasión, con la Comisión Directiva encabezada por el presidente Omar Plaini , se brindaron todos los detalles correspondientes al ejercicio económico 2024-2025 de la institución de Lomas de Zamora .

Según informó el club en sus redes sociales la Asamblea se desarrolló con total normalidad cumpliendo con todas las instancias estatuitarias y formales previstas. La misma contó con la presencia de de la Doctora María Florencia Nápoli y el Doctor Alberto Oscar Ferreyra, veedores de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, quienes acompañaron y supervisaron el correcto desarrollo del acto asambleario.

Asimismo, el comunicado sostuvo: "La aprobación unánime del Balance constituye una clara muestra del orden administrativo, la responsabilidad en la gestión y el compromiso con la transparencia que caracterizan a la actual conducción, consolidando un proceso de saneamiento y fortalecimiento institucional sostenido en el tiempo".

Por último, concluyó: "Desde la Comisión Directiva se reafirma la convicción de continuar administrando el Club con criterios de austeridad, previsibilidad y transparencia, garantizando que cada decisión esté orientada al crecimiento patrimonial, deportivo y social de la institución".

la asamblea en los andes La Asamblea Ordinaria en Los Andes.

El balance arrojó superávit en Los Andes

Omar Plaini, presidente de Los Andes y el tesorero Federico Bottero, brindaron detalles a Diario La Unión sobre el superávit que arrojó el último balance de la institución de Lomas de Zamora.

"Es un balance superavitario, arriba de 50 millones de pesos. El dato más relevante es que se siguen bajando los pasivos, más referidos a los juicios que se heredaron. Aproximadamente ya se pudieron afrontar y cancelar más de 15 juicios por un monto arriba de los 100 millones de pesos. Tambien cancelar deuda con Edesur (monto de la deuda de 700 millones de pesos, se negoció por un monto apenas superior a los 25 millones) y actualmente estamos en la misma instancia con AySA, negociando una quita para cancelar la deuda", aseguraron.

Asimismo, profundizaron: "Desde el lado del activo, hay que destacar que las inversiones en infraestructura y mejoras muestran un crecimiento en los bienes de uso, como asi también la compra de un tractor para el estadio, y reparación y puesta a punto del que está. En el caso de la SEDE se está realizando una mejora en la pileta techada, en conjunto con nuevos vestuarios para la cancha de básquet. Y por último en Villa Albertina, se reacondicionaron las oficinas, se arreglaron los vestuarios, se hicieron 2 baños y 1 comedor. Por otro lado, se alambraron 2 canchas y se hicieron todos los trabajos de tierra y sembrado para poder usarlas como lugar de entrenamiento del plantel profesional".

Además, confirmaron que "se agregaron nuevas luces Led en la platea, cambiando las alógenas". Y agregaron: "se pintó por primera vez en la historia del club el frente de la administración, y también se pintaron todos los bajo tribuna que dan sobre la calle Santa Fe. Se renovaron todos los muebles de los vestuarios local y visitante".

Por último, concluyeron: "Esto último, es más detallista pero también armamos 2 palcos con frigobar, aire acondicionado, y lunch para recibir a presidentes de otros clubes, autoridades que vengan al estadio, sean de la provincia, municipio y AFA".