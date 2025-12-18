Francisco Marco se fue de Los Andes y refuerza a un rival de la Primera Nacional

Francisco Marco se mudó de Lomas a José Ingenieros.

En plena reestructuración del plantel profesional de Los Andes con vistas al Torneo de Primera Nacional 2026, la dirigencia Milrayitas comunicó a mediados del mes de noviembre un listado de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Leonardo Lemos, que asumirá su segunda temporada en el club de Lomas de Zamora.

Varias de esas salidas en este mercado de pases apuntan al sector defensivo del equipo. Desde la Comisión Directiva hasta el momento confirmaron cuatro desvinculaciones, pero otros futbolistas ya consiguieron equipos para el próximo año. Uno es Francisco Marco, que ya puso la firma en Almagro. El central volvió a Defensa y Justicia -al igual que el volante Tomás Sives- y fue cedido a préstamo por un año al Tricolor.

Marco, de 22 años, que antes de llegar a Los Andes pasó por Boston River, de Uruguay, disputó 12 partidos con la camiseta Milrayitas, de los cuales en 10 completó los 90 minutos, mientras que en los restantes dos fue reemplazado e ingresó. Además, fue suplente en 17 encuentros, incluido el de Copa Argentina. Y anotó un gol, en la victoria por 3-0 frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

Los Andes con varias bajas defensivas La baja de Francisco Marco en defensa se suma a las del lateral izquierdo Emanuel Díaz –ya oficializada-; Mauro Bellone, lateral derecho que se despidió por redes sociales y Román Riquelme, marcador central “repescado” por Argentinos Juniors cinco fechas antes de terminar el torneo.

