jueves 18 de diciembre de 2025
Escribinos
Fin de ciclo.

Francisco Marco se fue de Los Andes y refuerza a un rival de la Primera Nacional

El central era uno de los futbolistas que no estaba en los planes del DT de Los Andes y en este mercado de pases firmó en otro club de la Primera Nacional.

Francisco Marco se mudó de Lomas a José Ingenieros.

En plena reestructuración del plantel profesional de Los Andes con vistas al Torneo de Primera Nacional 2026, la dirigencia Milrayitas comunicó a mediados del mes de noviembre un listado de jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Leonardo Lemos, que asumirá su segunda temporada en el club de Lomas de Zamora.

Varias de esas salidas en este mercado de pases apuntan al sector defensivo del equipo. Desde la Comisión Directiva hasta el momento confirmaron cuatro desvinculaciones, pero otros futbolistas ya consiguieron equipos para el próximo año. Uno es Francisco Marco, que ya puso la firma en Almagro. El central volvió a Defensa y Justicia -al igual que el volante Tomás Sives- y fue cedido a préstamo por un año al Tricolor.

Marco, de 22 años, que antes de llegar a Los Andes pasó por Boston River, de Uruguay, disputó 12 partidos con la camiseta Milrayitas, de los cuales en 10 completó los 90 minutos, mientras que en los restantes dos fue reemplazado e ingresó. Además, fue suplente en 17 encuentros, incluido el de Copa Argentina. Y anotó un gol, en la victoria por 3-0 frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

Los Andes con varias bajas defensivas

La baja de Francisco Marco en defensa se suma a las del lateral izquierdo Emanuel Díaz –ya oficializada-; Mauro Bellone, lateral derecho que se despidió por redes sociales y Román Riquelme, marcador central “repescado” por Argentinos Juniors cinco fechas antes de terminar el torneo.

Francisco Marco
El central marcó un gol en su paso por Los Andes.

En el puesto de zaguero, tampoco contaría el entrenador con Lucas Barrientos, jugador de la cantera Milrayitas, ni con Uriel Sosa, que llegó desde Argentinos Juniors por la salida de Román Riquelme y apenas tuvo una convocatoria.

Reforzar ese puesto será clave, ya que la intención de la dirigencia es renovar un año más con Brian Leizza. Después está Cristian Linares (17 años) que entrena con Reserva y debutó en el último partido con All Boys. También se apunta a retener a Gonzalo Cozzoni, ausente toda la temporada por lesión de ligamentos, pero baluarte del ascenso de 2023 jugando en la zaga central.

