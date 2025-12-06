El jugador surgido de las inferiores de Los Andes que podría sumarse a la lista de bajas

Los Andes continúa con el armado de su plantel de cara al campeonato de la Primera Nacional . Desde la Comisión Directiva encabezada por Omar Plaini , junto al nuevo manager Ignacio Ruano , ya comunicaron 16 bajas con vistas al torneo que comenzaría a fines de enero del 2026. En ese marco, un jugador surgido de las inferiores estaría cerca del adiós.

En la nómina de bajas confirmadas en Los Andes se encuentran: Carlos Arce, Agustín Bellone, Enzo Díaz, Gastón Gerzel, Enzo Luna, Francisco Marco, Federico Martínez, Mariano Monllor, Guillermo Pereira, Tomás Pérez, Tomás Rambert, Franco Rivasseau, Tomás Sives y Emanuel Díaz. Tras las resciciones de Guido Segalerba y Marcos Britez Ojeda , el plantel comandado por Leonardo Lemos estará totalmente renovado para lo que se viene.

Aún sin refuerzos y con muchos rumores, lo concreto son las bajas y dos jugadores más que estarían por ser anunciados para no continuar ligados a la institución de Lomas de Zamora. Uno es Lucas Barrientos , defensor que no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico y el restante sería Áxel Martín Paez, delantero que tuvo mucha participación en el 2024 pero que no tuvo el 2025 esperado.

Áxel Martín Páez debutó en la primera de Los Andes en la victoria 1 a 0 como local ante Fénix el viernes 16 de febrero de 2024. Luego de un 2024 con con mucha participación y goles, el 2025 no fue el esperado y el delantero debería buscar otro rumbo para el 2026. Durante la temporada 2024 de la Primera B Metropolitana , el atacante participó en 31 partidos, de los cuales 13 fueron como titular y 18 ingresando desde el banco de suplentes. Anotó cinco goles (uno por Copa Argentina).

Por su parte, en el 2025 estuvo presente en 6 encuentros, todos ingresando desde el banco de suplentes. Convirtió un sólo gol en el empate 1 a 1 ante Racing de Córdoba como visitante. Además, fue titular en la derrota ante Rosario Central por 1 a 0 en San Nicolás por la Copa Argentina.

"Lo que quiero aclarar es que en ningún momento del año yo me lesioné o estuve parado por varios meses, siempre fue decisión del entrenador. Yo me he sentido muy bien durante todo el año, me tocó muchas veces no ser citado, un poco de desilusión también porque había venido de un 2024 muy bueno, esperaba tener por los menos muchas más oportunidades de las que me pudo dar, son decisiones que uno las respeta aunque a veces no esté de acuerdo", aseguró Paez en diálogo con Fútbol en Milrayitas.

El futuro de Áxel Paez estará lejos de Los Andes

Además, confirmó que la idea es que "salga a préstamo para el año que viene y tener mayor continuidad". Y apuntó: "Si bien la autocrítica mía está porque siento que también en algunos tramos del año pude dar mucho más, pero también sabiendo que las oportunidades que me dieron para mí no fueron las que yo por lo menos tenía pensado tener en todo el año, son decisiones y uno las respeta aunque a veces no las entienda".

Paez se encuentra entrenando con el plantel en el Eduardo Gallardón a la espera de que surja alguna oferta. Ya no jugará los amistosos que Los Andes tenga programado y sostuvo: "Tuve la oportunidad este año de irme a jugar a Boca Unidos de Corrientes, tenía todo cerrado pero al final no se dio. Estoy desilusionado porque era una buena oportunidad para sumar minutos. Después ya me tocó quedarme en Los Andes todo el año y la verdad que fue un golpe duro porque esperaba ir a Boca Unidos para terminar el año con rodaje en Corrientes. Por una decisión del club no pude salir del club, no se pudo dar".