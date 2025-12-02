Los Andes, entre la tranquilidad y el foco puesto en los refuerzos para la Primera Nacional

Sin mucho ruido, el plantel de Los Andes continúa entrenando con vistas a la temporada de la Primera Nacional 2026. Sin mayores novedades, los dirigidos por Leonardo Lemos entrenarán hasta el viernes 12 de diciembre para luego tener unas mini-vacaciones dónde ya se pondrá el foco en el próximo año.

Con 16 bajas respecto de la temporada pasada y solo tres oficializadas por el club ( Guido Segalerba , Marcos Brítez Ojeda y Emanuel Díaz ), la dirigencia trabaja en la rescisión de contratos de los otros 13 futbolistas que ya fueron notificados que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Además, algunos jugadores formados en el club serían cedidos a préstamo.

Otro tema a resolver conjuntamente con el cuerpo técnico y el Director Deportivo Ignacio Ruano es dónde se realizará la pretemporada. A comienzos de 2025 se optó por la ciudad serrana de Balcarce, trabajando en los estadios Antonio Cerono, del Club Atlético Amigo Unidos; y el Municipal.

En estas últimas semanas, y con los jugadores con los que Leonardo Lemos tiene a su disposición, se han jugado cuatro partidos amistosos, de los cuáles no hubo información oficial, pero sí de los rivales a los que enfrentó.

Esos ensayos futbolísticos fueron ante dos equipos de la Primera C como General Lamadrid (2-1) y Berazategui (2-1), además de Tigre (0-0 y 0-1) que presentó suplentes y juveniles y la Reserva de Lanús (0-2). En estos próximos días continuará la rutina, ya que el DT confirmó que la idea es darles minutos de fútbol a los jugadores después de las exigencias físicas semanales.

Renovaciones y bajas en Los Andes

Con la confirmación de la continuidad de Leonardo Lemos y Javier Patalano -ayudante- en la conducción técnica, la dirigencia renovó los contratos del arquero y capitán Sebastián López y del delantero Mauricio Asenjo.

Los contratos de rescisión que quedan pendientes a resolver son los de Mariano Monllor, Franco Rivasseau, Agustín Bellone, Francisco Marco, Guillermo Pereira, Carlos Arce, Tomás Sives, Gastón Gerzel, Tomás Pérez, Enzo Luna, Tomás Rambert, Federico Martínez y Enzo Díaz.

En cuanto a los refuerzos, el entrenador había adelantado que “a principios de diciembre se puede llegar a activar algo, ahí está la diferencia con nosotros que arrancamos a fines de diciembre –por la pretemporada en sí- y los equipos que arrancan a principio y esos 20 días de diferencia teniendo en cuenta este año”.

Sin embargo, fue positivo en cuanto a la búsqueda: “Ojalá lo podamos aprovechar, salir al mercado acertando más de lo que se erre”.