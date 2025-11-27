Los Andes rescindió otro contrato y confirmó una nueva baja

Los Andes confirmó una nueva baja en este mercado de pases , al confirmarse la salida del lateral izquierdo Emanuel Díaz , quien rescindió su contrato en las últimas horas y dejó de pertenecer al club de Lomas de Zamora , informaron a través de las redes sociales.

Díaz había terminado como titular en la última temporada de la Primera Nacional por la lesión de Nazareno Fernández Colombo, pero en el Milrayitas decidieron no renovarle el vínculo y su futuro estará en otra institución.

El fin de una era. La AFA y una decisión que afecta a Los Andes y Temperley

Confirmado. Los Andes y una gran noticia: Mauricio Asenjo sigue un año más

De esta manera, con la reciente salida del defensor, Los Andes acumula tres bajas confirmadas tras las rescisiones Guido Segalerba y Marcos Brítez Ojeda. Además de ellos, hay otros 13 futbolistas que no serán tenidos en cuenta para lo que viene.

Con la camiseta del conjunto lomense, Emanuel Díaz disputó 14 encuentros, de los cuales fue titular en 13, y no convirtió goles. Y su mejor performance se dio en la recta final de la temporada, donde se asentó dentro del 11 titular y se convirtió en un jugador importante para el entrenador Leonardo Lemos .

Los Andes comunicó las primeras bajas en el plantel. Los Andes comunicó las primeras bajas en el plantel.

El jugador que llegó proveniente de Argentino de Monte Maíz, de Córdoba, se ganó un lugar en el equipo principal a partir de su buen partido en la victoria por 3-0 ante Atlanta, en Lomas, y desde ahí no salió más: fue titular en 11 de los últimos 12 partidos y en ocho completó los 90 minutos. El único partido que no jugó fue ante All Boys en la última fecha del certamen.

La nueva Primera Nacional, con plantel renovado

Tras acordar la salida de Díaz, Los Andes avanza en las otras rescisiones de contrato. Si bien en un comunicado publicado hace dos semanas había anunciado una lista de 15 futbolistas que no serían tenidos en cuenta para el 2026, todavía no llegó a un acuerdo con esos jugadores.

En esa nómina están Carlos Arce, Agustín Bellone, Enzo Díaz, Gastón Gerzel, Enzo Luna, Francisco Marco, Federico Martínez, Mariano Monllor, Guillermo Pereira, Tomás Pérez, Tomás Rambert, Franco Rivasseau y Tomás Sives.