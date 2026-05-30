La operación que dejaría a Banfield sin Mauro Méndez y con destino en México

El mercado de pases del fútbol argentino entra en su etapa más estratégica, y Estudiantes de La Plata está a punto de dar el golpe maestro de la semana. La comisión directiva albirroja tomó la decisión formal de ejecutar la cláusula de repesca por el delantero uruguayo Mauro Méndez , cortando de forma anticipada su préstamo en Banfield .

El objetivo no es sumarlo al plantel liderado en el campeonato local, sino sellar su transferencia definitiva hacia el fútbol mexicano. El atacante charrúa de 27 años viene de firmar un semestre consagratorio en el Taladro, consolidándose como su máximo goleador con 6 tantos en el torneo de Primera División.

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Este destacado rendimiento aceleró los planes en la ciudad de las diagonales. Estudiantes, dueño original de sus derechos federativos y económicos, hará uso de la opción contractual que le permite repatriarlo en el mes de junio, desactivando cualquier intento de Banfield por retenerlo.

La estadía del uruguayo en el país vecino durará apenas unas horas. Según trascendió desde el entorno de la dirigencia platense, los papeles para la repesca se firmarán a partir de la próxima semana y, de manera inmediata, se activará el segundo tramo de la operación: la venta al exterior.

Los sondeos provenientes de México escalaron a una oferta formal que colma las expectativas financieras del club platense. Aunque el club comprador se mantiene bajo confidencialidad para resguardar las firmas de los contratos, la inyección de dinero fresco le permitirá a Estudiantes salir fuertemente al mercado en busca de variantes ofensivas para la segunda parte de la temporada de la Liga Profesional.

De esta manera, Banfield no podrá hacer uso de la opción de compra por el delantero tasada en U$S 1.500.000 por el 100 % de sus derechos económicos. El contrato de cesión original con Banfield se firmó por 18 meses (vence en diciembre de 2026), sin cargo inicial. El acuerdo faculta a Estudiantes a activar una opción de repesca anticipada a los 12 meses (es decir, en el mercado de pases de junio de 2026), alternativa que el club platense analiza ejecutar para concretar de manera directa su transferencia al mercado de México.

Embed La próxima semana se define su futuro en #Banfield. El conjunto del Sur tiene en mente comprar su pase en forma definitiva y negociarlo al fútbol de México. https://t.co/x5ISNcVc2a — Angel Cabaña (@angeldebanfield) May 29, 2026

Los números de Mauro Méndez en Banfield

Mauro Méndez arribó al Taladro en julio de 2025, buscando la continuidad que las lesiones le habían negado en La Plata. En menos de un año, el futbolista completó un ciclo compuesto por 19 partidos oficiales y 7 goles convertidos, transformándose en la principal referencia ofensiva del equipo conducido por Pedro Troglio.

La adaptación del uruguayo al esquema albiverde fue inmediata. Durante el segundo semestre de 2025, el delantero sumó 15 presencias y anotó 3 goles, destacándose por su capacidad para aparecer en momentos clave, incluyendo un recordado tanto agónico frente a Tigre y otro festejo ante Newell's Old Boys. En ese período inicial, además, aportó 2 asistencias, ganándose rápidamente la titularidad.

La explosión futbolística de Mauro Méndez

Sin embargo, su verdadera explosión futbolística se dio en la primera mitad de 2026. Consolidado físicamente, Méndez disputó 17 encuentros (repartidos entre el torneo de Primera División y la Copa Argentina) y escaló su producción a 4 gritos sagrados en el semestre en curso, sumando además 3 asistencias.

El broche de oro de su estadía con la camiseta de Banfield se produjo el pasado 8 de mayo, en el cruce eliminatorio frente a San Martín de Tucumán por la Copa Argentina. En aquel encuentro, que finalizó 1-1, Méndez no solo anotó el gol del Taladro durante el tiempo regular, sino que también convirtió su correspondiente penal en la tanda desde los doce pasos que selló la clasificación de su equipo.