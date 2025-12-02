Los Andes y Temperley atentos al sorteo y formato de la Primera Nacional 2026

Con el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Liga Profesional –junto al campeón Gimnasia y Esgrima de Mendoza- se cerró la temporada de la Primera Nacional 2025, también para Los Andes y Temperley . Y la AFA ya fijó la fecha para el sorteo del nueva campeonato de la máxima categoría del ascenso, donde el Milrayitas y el Gasolero conocerán días antes de Nochebuena en que zonas caerán y que rivales tendrán.

El sorteo se realizará el lunes 22 de diciembre. Participarán 36 equipos divididos en dos zonas de 18 cada uno, con un fixture de 34 fechas, todos contra todos a partidos de ida y vuelta, como la temporada que acaba de finalizar. La fecha de arranque está pautada para el último fin de semana de febrero.

De Selección. Sergio Romero estuvo en Los Andes y se llevó una camiseta con el 22

Se mantiene el esquema de ascensos y descensos. El primero de cada zona jugará la final en estadio neutral por el título de campeón y obtendrá el primer ascenso a la LPF. El segundo ascenso será a través del Torneo Reducido y lo jugarán los ocho mejores de cada zona, más el perdedor de la final.

Y, con respecto al descenso, se mantendrán los cuatro cupos . Bajarán a Primera B o al Torneo Federal A –según corresponda el sistema de afiliación a AFA de los clubes-, los últimos dos de cada zona.

El Torneo de Primera Nacional continuará desarrollándose durante el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio, donde la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni buscará retener el título obtenido en Qatar 2022 frente a Francia. Sí habrá un receso de dos semanas entre la finalización de la primera rueda y el comienzo de la segunda.

Primera Nacional y Copa Argentina

En las últimas temporadas, la clasificación a la Copa Argentina, cuyo ganador además del título de campeón obtiene el boleto a la Copa Libertadores, otorgó 15 cupos, distribuidos entre los primeros siete equipos de cada zona más el mejor octavo. Esta temporada, Temperley logró el pasaje por su 6º puesto en la Zona B, mientras que Los Andes se quedó afuera, ya que fue 13º en la Zona A.

La AFA analiza un nuevo mini-torneo para los clubes queden afuera del Torneo Reducido, con la posibilidad de competir por lugares en la Copa Argentina 2027, aunque todavía no hay una decisión tomada y deberá tratarse en reunión de Comité Ejecutivo. Esta modalidad se implementó este año en la Primera C.

Los Andes y Temperley con nuevos rivales

Si bien todavía restan definirse cupos, además de los ascensos se decretaron los descensos de Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.

Quiénes ocuparán esos lugares serán San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza -descendidos de la Liga Profesional-, Ferro Carril Midland -campeón de Primera B- y Ciudad Bolívar -campeón del Torneo Federal-.

Restan dos: el ganador del Reducido de Primera B, que saldrá de Argentino de Merlo, Real Pilar, ya clasificados a semifinales; Acassuso o Villa San Carlos y Deportivo Armenio o Sportivo Italiano; además del ganador del Reducido del Torneo Federal A entre Atlético de Rafaela y San Martín de Formosa.