Temperley confirmó dos bajas importantes en su plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional

Temperley va diagramando el 2026 y con ello se confirmaron las primeras noticias en relación a jugadores que no seguirán a partir del próximo campeonato. Ya no sigue el entrenador Rubén Darío Forestello, quien se marchó a Patronato de Paraná , y ahora es el turno de Claudio Pombo y Javier Toledo , quienes no continuarán.

A las bajas ya confirmadas de Federico Milo, Diego Magallanes y Bruno Duarte, Nahuel Genez y Mateo Romero , se anunciaron las de Claudio Pombo y Javier Toledo , quienes rescindieron sus contratos y no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada de la Primera Nacional.

En el marco de un nuevo proceso que se viene, aún no se conoce quien será el entrenador tras la salida de Forestello , pero tanto Jorge Colás como Federico Crivelli desde la Subcomisión de Fútbol, en conjunto con el presidente Alberto Lecchi y la Comisión Directiva comienzan a darle forma a lo que será el Temperley modelo 2026.

Entre los jugadores que se van, Claudio Pombo ya tiene confirmado su destino para la próxima temporada. El mediocampista de 31 años de edad y con una amplia trayectoria jugará en Gimnasia de Jujuy a partir de la próxima temporada. El nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos , llega al lobo jujeño tras disputar 24 partidos y convertir dos goles con la camiseta del Gasolero. Se espera que Pombo se sume a los entrenamientos de su nuevo equipo a partir de este lunes.

Pombo inició su carrera en Huracán Goya y Juventud Unida de Gualeguaychú, pero rápidamente avanzó por distintas categorías del fútbol nacional. Jugó en Atlético Tucumán e Instituto de Córdoba, y posteriormente integró los planteles de Chacarita, Sarmiento y San Martín de Tucumán, sumando experiencia tanto en Primera División como en la segunda categoría del fútbol argentino. Su paso por Temperley fue irregular, ya que no se consolidó entre los titulares, por eso la decisión de rescindir su contrato.

Por su parte, Javier Toledo llegó para este 2025 a Temperley desde Colón de Santa Fe. Con 39 años de edad y una extensa carrera, ya que tuvo pasos por Chacarita, Atlético Tucumán, San Martín de San Juan, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Peñarol, Colo Colo, entre otros, desde Temperley se desprenden de un futbolista que fue irregular durante la última temporada.

Arrancó como titular, después perdió el puesto y lo volvió a recuperar sobre el final. En total disputó 23 partidos (9 como titular) y sólo convirtió dos goles. Una entorsis en su rodilla izquierda con distensión del ligamento lateral no le permitió ser parte del comienzo del campeonato, cuando el equipo era dirigido por Aníbal Biggeri. Tuvo varias semanas para recuperarse y fue clave en la victoria ante Deportivo Morón como visitante al convertir el tanto del triunfo en el Nuevo Francisco Urbano. Su salida tiene que ver con la nueva política del club de darle importancia a las divisiones inferiores.

La búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Forestello

Mientras la Comisión Directiva en conjunto con la Sub Comisión de Fútbol se encuentran analizando opciones para encontrar al sucesor de Forestello, el plantel de Temperley se entrena bajo las órdenes del entrenador interino Fabián Salvatierra, quien trabaja junto al preparador físico Matías Mazzini, el ayudante de campo Nicolás Souto y el entrenador de arqueros Ezequiel Gómez.

Además, varios juveniles subieron a entrenar con la Primera División. Ellos son: Francisco Silva, Matías Calzón, Jonathan Díaz y Franco Tirotta. Por ahora, se mantienen con total hermetismo los nombres para suceder a Forestello y se aguardan novedades para la semana entrante.