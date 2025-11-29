Talleres de Escalada confirmó una nueva baja para la Primera B

Con la camiseta de Talleres de Escalada, Palmieri ascendió y salió campeón.

Talleres de Escalada anunció la salida de uno de los máximos referente del plantel de los últimos años. Norberto Palmieri , uno de los héroes del ascenso del 2023, no continuará en club en la próxima temporada de la Primera B y se convirtió en una nueva baja en este mercado de pases .

El mediocampista firmó la rescisión de contrato en las últimas horas y dejó de ser futbolista de una institución en la que disputó más de 100 partidos y se ganó el cariño de todos los hinchas.

Palmieri llegó al club en 2022 y, de a poco, se convirtió en un pilar de Talleres. En 2023, fue una de las figuras del equipo que ganó el Torneo Clausura de la Primera B con amplio margen y después se quedó con el primer ascenso a la Primera Nacional, tras ganarle en la final a San Miguel.

“Hoy me despidió de Talleres. Fueron cuatro años muy intensos en donde, junto a todos, pudimos escribir capítulos muy lindos para la institución del club”, escribió el futbolista en un posteo publicado en Instagram.

Emocionado por cerrar una etapa muy importante de carrera, el volante agradeció el cariño recibido en estos años en el club de Remedios de Escalada y dejó en claro que será un hincha más adelantado desde afuera del campo de juego.

“Gracias por el cariño y el respeto que recibí a lo largo de este tiempo de todas las personas que aportan su granito de arena para con el club”, resaltó. Y en esa línea, concluyó: “De aquí en adelante, seré un hincha más del Club Talleres de Escalada, siempre deseándole lo mejor”.

