De Talleres de Escalada a una prueba en un club histórico en el ascenso de Italia

Iván Esculino, de Talleres, a prueba en Perugia de Italia.
Talleres de Escalada se encuentra en pleno recambio de plantel para la temporada de la Primera B 2026. Hasta el momento solo se anunciaron salidas luego del descenso de categoría, por lo que queda un arduo trabajo por delante entre la Comisión Directiva y el cuerpo técnico para lo que vendrá.
Durante este 2025, el club realizó primeros contratos para varios futbolistas. Uno de ellos, Iván Esculino, a mediados de año pasó a Germinal de Rawson, equipo del Torneo Federal A y, a fuerza de goles y buenas performance, ahora se encuentra a prueba en el Perugia, de Italia, que milita en la Serie C.
El marcador central firmó su contrato con el Albirrojo a fines de diciembre de 2024 e hizo la pretemporada con el plantel que comenzó entrenando Cristian Tula, que fue apartado de su cargo en la 6º fecha por los malos resultados.
En julio, Talleres lo cedió a Germinal de Rawson, donde rubricó vinculo hasta diciembre de 2025. Y allí fue que su presencia tomó gran magnitud, sobre todo en la Fase Reválida, anotando goles frente a Sol de Mayo, Huracán Las Heras, Gutiérrez y Círculo Deportivo. En total marcó cinco -otro en la Fase Regular- sobre un total de 14 partidos con el Verde de la provincia de Chubut.
Embed - VERDE.PASION 21 on Instagram: "MERCADO DE PASES | Iván Esculino ya se entrena con su nuevo equipo en Italia Éxitos Iván @acperugia_official"
View this post on Instagram
Ahora, tiene la oportunidad de seguir consolidando su carrera en el ascenso de uno de los países más importantes del mundo a nivel futbolístico. Según La Nazione Umbría, la llegada de Esculino coincide con el anuncio oficial, a la espera del regreso del presidente Javier Faroni, empresario argentino que con otros compatriotas e italianos adquirió el club de la región de Umbría en 2024.
Riccardo Gaucci, referente del departamento técnico de Perugia, junto con el director general Hernán García Borras, evaluará a Iván Esculino y decidirá si el proceso de prueba al cual está siendo sometido se convierte en un contrato con los Biancorossi, que militan en la Lega Italiana Calcio Professionistico.