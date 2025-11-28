viernes 28 de noviembre de 2025
Nuevo rumbo.

De Talleres de Escalada a una prueba en un club histórico en el ascenso de Italia

El marcador central Iván Esculino, de la Primera B con Talleres de Escalada, entrena con el plantel del Perugia, buscando dar el salto de calidad a Europa.

Iván Esculino, de Talleres, a prueba en Perugia de Italia.

Talleres de Escalada se encuentra en pleno recambio de plantel para la temporada de la Primera B 2026. Hasta el momento solo se anunciaron salidas luego del descenso de categoría, por lo que queda un arduo trabajo por delante entre la Comisión Directiva y el cuerpo técnico para lo que vendrá.

Durante este 2025, el club realizó primeros contratos para varios futbolistas. Uno de ellos, Iván Esculino, a mediados de año pasó a Germinal de Rawson, equipo del Torneo Federal A y, a fuerza de goles y buenas performance, ahora se encuentra a prueba en el Perugia, de Italia, que milita en la Serie C.

El marcador central firmó su contrato con el Albirrojo a fines de diciembre de 2024 e hizo la pretemporada con el plantel que comenzó entrenando Cristian Tula, que fue apartado de su cargo en la 6º fecha por los malos resultados.

De Talleres de Escalada a Italia

En julio, Talleres lo cedió a Germinal de Rawson, donde rubricó vinculo hasta diciembre de 2025. Y allí fue que su presencia tomó gran magnitud, sobre todo en la Fase Reválida, anotando goles frente a Sol de Mayo, Huracán Las Heras, Gutiérrez y Círculo Deportivo. En total marcó cinco -otro en la Fase Regular- sobre un total de 14 partidos con el Verde de la provincia de Chubut.

Ahora, tiene la oportunidad de seguir consolidando su carrera en el ascenso de uno de los países más importantes del mundo a nivel futbolístico. Según La Nazione Umbría, la llegada de Esculino coincide con el anuncio oficial, a la espera del regreso del presidente Javier Faroni, empresario argentino que con otros compatriotas e italianos adquirió el club de la región de Umbría en 2024.

ivan esculino
Esculino, de Talleres, pasó por el Torneo Federal A.

Riccardo Gaucci, referente del departamento técnico de Perugia, junto con el director general Hernán García Borras, evaluará a Iván Esculino y decidirá si el proceso de prueba al cual está siendo sometido se convierte en un contrato con los Biancorossi, que militan en la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Dejá tu comentario

