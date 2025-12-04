Salud: festejaron el 15° aniversario de la UPA en Fiorito

La UPA N°1 de Fiorito es un lugar fundamental para la salud pública de Lomas de Zamora . A 15 años de su inauguración, se realizó un festejo con la participación de trabajadores, autoridades, vecinos y artistas.

El encuentro se llevó a cabo este martes en el centro de salud ubicado sobre Presidente Perón 4813 , donde los participantes disfrutaron de las presentaciones del Ensamble Sur y las bailarinas de la Iglesia Remanente de Fe .

La UPA se inauguró el 2 de diciembre de 2010 en un recordado acto encabezado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y con Diego Maradona como invitado de lujo. El lugar funcionó varios años como Unidad de Pronta Atención las 24 horas y, con la llegada de la pandemia en 2020, en el predio se construyó el Hospital Modular que fue un refuerzo clave frente al Coronavirus .

Una vez superada esa etapa, la UPA se empezó a consolidar como un lugar de salud integral con nuevos consultorios, prestaciones y especialidades que hoy permiten dar respuestas más completas a las necesidades del barrio. También se implementó el SAPS, un modelo de atención que permitió ampliar los servicios y fortalecer el trabajo territorial. A esto, se suma el fortalecimiento del equipo de salud mental que trabaja tanto en el abordaje interno como en el territorio.

A su vez, junto a Ambiente Lomas se planificó la recuperación de la huerta para transformarla en un espacio de encuentro destinado a actividades terapéuticas, inclusión y participación de la comunidad y de pacientes internados. En estos meses organizaron talleres gratuitos de huerta y compostaje.

Las especialidades médicas de la UPA de Fiorito

La UPA tiene consultorios de kinesiología, cardiología, ginecología y dermatología. Las personas interesadas en atenderse pueden sacar un turno de lunes a viernes, de 8 a 12, en la ventanilla del hospital.

También hay profesionales en nutrición y pediatría. En estos casos, los turnos se reservan por WhatsApp al 11-5469-3935. Mientras que en el vacunatorio aplican las dosis del Calendario Nacional de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, de 8 a 14, por orden de llegada y sin necesidad de sacar turno.