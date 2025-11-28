Lanús vuelve a la Copa Libertadores: los otros clubes que aseguraron su presencia

Los festejos de Lanús por la obtención de la Copa Sudamericana.

Lanús se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2025 en Asunción, Paraguay . Ese título tuvo premio extra: lo clasificó a la Copa Libertadores de América 2026 , cuya última participación data de 2017, cuando dirimió el trofeo con Gremio, de Brasil, quedando el mismo en manos de los de Porto Alegre.

El Granate entró directamente a la Fase de Grupos, por lo que Mauricio Pellegrino y compañía conocerán rivales el próximo miércoles 18 de marzo, cuando se lleve a cabo el sorteo una vez finalizadas las Fases Previas.

Gracias al título de Lanús en la Copa Sudamericana , resta definirse un lugar. Si Boca Juniors o Argentinos Juniors (se enfrentan entre sí este domingo en la Bombonera y uno quedará en el camino) son campeones del Torneo Clausura, el que irá al Repechaje será River Plate y el Bicho a Fase de Grupos, de lo contrario solamente el equipo de La Paternal a la Fase Previa.

Argentina tendrá a los siguientes equipos en la Fase de Grupos: Lanús (campeón de la Copa Sudamericana) , Platense (campeón del Torneo Apertura), Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina), Rosario Central (1º por Tabla Anual) y Boca Juniors (2º por Tabla Anual).

El resto de los países en la Libertadores

Brasil cuenta con los dos finalista de la edición 2025: Flamengo y Palmeiras. También están clasificados: Coquimbo Unido (Chile), Independiente Santa Fe (Colombia), Libertad (Paraguay), Universitario de Deportes (Perú), Nacional y Peñarol (Uruguay), Deportivo La Guaira (Venezuela).

Para la Fase Previa aseguraron plazas Argentinos Juniors, Always Ready y The Strongest (Bolivia), Cruzeiro, Mirassol y Botafogo (Brasil), Cerro Porteño y Guaraní (Paraguay), Universidad Central y Carabobo (Venezuela), Alianza Lima y Cusco y Sporting Cristal (Perú) e Independiente del Valle (Ecuador).

A estos se sumarán, desde la Fase 1, Sportivo 2 de Mayo (Paraguay), Liverpool y Juventud de Las Piedras (Uruguay) y Deportivo Táchira (Venezuela).

El ganador de la Copa Libertadores 2026 jugará la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, la Recopa Sudamericana 2027, la Copa Libertadores 2027, la Copa Interamericana 2027 y el Mundial de Clubes 2029.

Participaciones de Lanús

En su historia, Lanús ha participado en seis Copa Libertadores (2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 2017). Sobre 56 partidos disputadas, ganó 22, empató 17 y perdió otros tantos, con un saldo de 75 goles a favor y 53 en contra.

En 2008 fue segundo de Estudiantes de La Plata, grupo que compartió también con Deportivo Cuenca (Ecuador) y Danubio (Uruguay). En octavos fue eliminado por Atlas (México).

En 2009 fue último en el grupo que integró con Caracas (Venezuela), Guadalajara (México) y Everton (Chile). No ganó ningún partido.

En 2010 quedó eliminado como 3º en su zona, donde participaron Libertad (Paraguay), Universitario de Deportes (Perú) y Blooming (Bolivia).

En 2012 ganó el grupo frente a Emelec (Ecuador), Flamengo (Brasil) y Olimpia (Paraguay), pero se despidió en octavos contra Vasco Da Gama (Brasil).

En 2014 fue 2º en la zona, conformada además por Cerro Porteño (Paraguay), O’Higgins (Chile) y Deportivo Cali (Colombia). Avanzó hasta cuartos de final, eliminado por Bolívar (Bolivia).

Y, en 2017, fue 1º en su grupo, relegando a Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil) y Zulia (Venezuela). Fue finalista, cayendo ante Gremio (Brasil).