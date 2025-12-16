martes 16 de diciembre de 2025
16 de diciembre de 2025
Poco rodaje.

Tomás Sives, la cuarta baja oficial en Los Andes para 2026

El volante ofensivo, que estaba en la lista de prescindibles, acordó su salida de Los Andes y volverá a Defensa y Justicia. Quedan casos por resolver.

El 15 de noviembre pasado Los Andes comunicó que prescindía de los servicios de 15 jugadores con vistas a la temporada de la Primera Nacional 2026 y que la decisión de la dirigencia Milrayitas respondía “a criterios estrictamente deportivos, alineados con el proyecto que el cuerpo técnico, Director Deportivo y Secretaría de Fútbol están llevando adelante en consonancia con la Comisión Directiva”.

En esa lista aparecía el nombre de Tomás Sives, el volante ofensivo de 22 años que en las últimas horas rescindió su contrato con la institución de Lomas de Zamora y deberá volver a Defensa y Justicia, club dueño de su pase. Es la tercera vez que el club de Florencio Varela lo cede a préstamo, las veces anteriores fueron a Arsenal de Sarandí y Brown de Adrogué, respectivamente.

El oriundo de Chascomús no tuvo demasiado rodaje en el Milrayitas. Apenas 11 participaciones en año, 10 por el Torneo de la Primera Nacional y la restante en el partido de Copa Argentina ante Rosario Central en San Nicolás de los Arroyos.

De esa decena de partidos, en seis fue titular y en los restantes ingresó desde el banco de suplentes, siendo reemplazado en seis oportunidades. Por el torneo federal salió a los 72 minutos, entrando en su lugar Matías Gómez. No convirtió goles, ni dio asistencias. En las últimas 12 fechas apenas tuvo una convocatoria, frente a All Boys en el cierre de la temporada, sin minutos sumados.

Pantallazo de las bajas en Los Andes

La salida oficial de Tomás Sives se suma a las del marcador central Guido Segalerba (con él son 16 las bajas en total), el volante Marcos Brítez Oejda y el lateral izquierdo Emanuel Díaz.

Restan resolver varios casos más, entre los que se encuentran los arqueros Franco Rivasseau y Mariano Monllor; los defensores Agustín Bellone y Francisco Marco; los volantes Guillermo Pereira, Carlos Arce, Tomás Pérez, Gastón Gerzel y Enzo Luna; y los delanteros Federico Martínez, Enzo Díaz y Tomás Rambert.

Cuándo vuelve a trabajar el Milrayitas

El pasado viernes 12 fue el último entrenamiento del año y la vuelta está prevista para el lunes 5 de enero en el estadio Eduardo Gallardón. Para la segunda semana está prevista la pretemporada en lugar a confirmar: Balcarce, Santa Fe y Entre Ríos son las opciones que se estarían manejando.

Para que Los Andes conozca a los rivales que enfrentará en la Primera Nacional 2026 tendrá que esperar al sorteo de las zonas previsto para el lunes 22 de diciembre en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi. El campeonato no se interrumpirá durante el Mundial de los Estadios Unidos, México y Canadá.

Ascensos y descensos de la Primera Nacional

La categoría tendrá seis nuevos integrantes: San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza (descendidos de la Liga Profesional), Ferro Carril Midland (campeón de la Primera B), Acassuso o Deportivo Armenio (finalistas del Torneo Reducido de Primera B), Ciudad Bolívar (campeón del Torneo Federal A) y Atlético de Rafaela (ganador del Torneo Reducido del Torneo Federal A).

Como contrapartida no estarán Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto (ascendidos a la Liga Profesional), Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate (descendidos a la Primera B) y Alvarado de Mar del Plata (descendido al Torneo Federal A).

