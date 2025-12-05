Mundial 2026: la Selección Argentina jugará con Argelia, Austria y Jordania

Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Selección Argentina
La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.
El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será frente a Argelia, mientras que luego les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania.
La Selección Argentina será cabeza de serie del grupo J y, en caso de ganar la zona, jugará contra un segundo. En principio, iba a tocarle el grupo I, que lo enfrentaría en el mejor de los casos a uno de los mejores terceros, pero hubo salto de grupo por la restricción de FIFA para que la Argentina y España jueguen recién en la final en caso de liderar sus zonas.
"Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que espera nuestra gente y lo volveremos a intentar”, dijo Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina.
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, habló en la previa de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 y se refirió a las posibles sedes en las que podría jugar la Selección Argentina. "¿Sedes? Ojalá nos toque Miami. Somos locales ahí", comentó el principal dirigente del fútbol argentino, que estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas.
El sorteo del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya comenzó en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington, por lo que la Selección argentina conocerá dentro de pocos minutos a sus rivales.
Los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, están en el Bombo 1, por lo que evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.
A las 14 dará comienzo la ceremonia, que tendrá a personalidades destacadas, desde Donald Trump, reconocidos deportistas norteamericanos y Andrea Bocelli.