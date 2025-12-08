El Club Los Andes invita a participar de la Feria Mil Rayitas que incluye un taller para emprendedores

Los socios y socias del Club Los Andes cada año organizan la jornada dedicada a las familias y a los emprendedores.

Una gran posibilidad para los emprendedores es lo que brinda el Club Atlético Los Andes de cara a la próxima Feria Navideña Mil Rayitas que se desarrollará el sábado 20 y quienes se anoten para obtener un stand además, van a tener acceso al workshop “Identidad visual para emprendedores ” de la mano de una profesional.

La iniciativa organizada por la secretaria de Socios y Socias del Club, apunta a generar una red entre las personas que venden lo que ellos mismos elaboran o producen en una edición especial de Navidad que se va a realizar en Portela 1630 (bajo la tribuna H. Palacios), pero además con la alternativa de poder tomar un taller intensivo que dictará la licenciada Mailen Martínez Miller , quien brindará detalles y herramientas a los emprendedores para poder acrecentar sus ventas.

Los que quieran reservar su lugar van a contar con un stand con mesa y dos sillas, se les va a pedir que lleven decoración roja y blanca y este sábado van a acceder al workshop por la mañana que es gratuito para emprendimientos y tiene el objetivo de acercar herramientas nuevas y ayudar a crecer a cada vendedor/a.

La posibilidad de ampliar los conocimientos de los emprendedores será este sábado en el horario de 10 a 13 en Avenida Santa Fe 287, Lomas que es el ingreso por la puerta de al lado de la Escuela Ejército de Los Andes.

Miller que estará a cargo de dicho encuentro, explicó con qué se van a encontrar quienes asistan al workshop: "En esta primera edición, va a girar en torno a la identidad visual, con un acercamiento a herramientas teóricas que despierten nuevas inquietudes. Luego compartiremos un break y nos ponemos manos a la obra en las computadoras de la escuela. Trabajaremos en un programa de software libre con el objetivo de finalizar el encuentro realizando material para impresión desde cero, el cual pueden utilizar en su stand o negocio".

Que cada emprendedor pueda acceder al conocimiento de ese tipo de herramientas es importante para que su marca prospere, según dijo la experta en el tema: "Vamos a trabajar también en que cada proyecto se convierta en su mejor versión y la que más represente y destaque la personalidad de cada creador/a. Además, abre el panorama a nuevas inquietudes, motivaciones y redes de emprendimientos para que se sostengan en comunidad", apuntó la licenciada.

Durante esa jornada se va hacer especial hincapié en tres puntos: ¿Qué y por qué "Identidad Visual"?, herramientas de composición visual y la elaboración de archivos para imprimir y sumar a tu stand o negocio.

Los que se anoten deberán llenar un formulario y no olvidarse el día del encuentro, un cuaderno y una lapicera para tomar apuntes y llevase una "lluvia de ideas".

Para anotarse obtener un puesto en la feria y el acceso al workshop hay que anotarse lo antes posible porque los cupos son limitados. Para inscribirse hacer click en el siguiente link: https://forms.gle/ooPy3adGkgYCjvtx9

Así será la Feria Navideña Mil Rayitas

Todos los vecinos podrán acceder gratis a la feria del sábado 20 y los que se acerquen van a poder comprar regalos para el arbolito y además disfrutar de shows, sorteos y muchas sorpresas.

El paseo es ideal para visitar en familia porque van a presentar un show navideño, habrá una clase abierta de tango para todos los presentes que dictará el profe, Pablo García. Los más chicos podrán dejar su carta para Papá Noel y visitar el club ya que todo se hará bajo una de las tribunas.