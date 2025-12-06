sábado 06 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Cangallo 351

Temperley: la Expo Amor Puro cierra el año con tres ferias de emprendedores

El primer encuentro será este domingo, de 15 a 20.30, con múltiples stands de diferentes rubros, música y sorteos.

Por Diario La Unión
Una gran opción para disfrutar de los domingos en Temperley.

La Expo Amor Puro cierra el año con tres eventos en Temperley, donde los vecinos podrán comprar productos de emprendedores a precios accesibles y disfrutar de música, sorteos y actividades recreativas.

Los encuentros se realizarán los domingos 7, 14 y 21 de diciembre, de 15 a 20.30, en el Salón Tatos Recepciones ubicado sobre Cangallo 351. Allí habrá múltiples stands de diferentes rubros como indumentaria, diseño, decoración, accesorios, artesanías, marroquinería, calzado, librería, aromaterapia y gastronomía.

"Queremos cerrar el año con todo así que organizamos tres ediciones especiales con emprendimientos de primera calidad y descuentos de hasta el 30% para que las personas tengan la oportunidad de comprar los regalos para las Fiestas. Cada evento tendrá una duración de 5 horas con el objetivo de que el público venga temprano y con tiempo para disfrutar de todas las propuestas", destacó la creadora de la Expo, Stella Maris Trombatore.

Este domingo habrá un show del cantante Néstor Rodolfo con un repertorio de tango y temas románticos. Mientras que el 14 de diciembre se presentará el músico Leo Barranou. Además, los expositores van a sortear productos para el público y la organizadora regalará un stand para que un emprendimiento tenga la posibilidad de participar gratis en otra edición.

"La verdad que estamos muy felices por el crecimiento y acompañamiento que tuvimos a lo largo de este año en el que logramos hacer una gran cantidad de eventos. Quiero agradecer a la gente y a los emprendedores que nos acompañaron en este hermoso camino", destacó Stella.

Una expo que convoca a cientos de emprendedores

"Todos los meses nos acompañan más de 250 expositores que destacan por su creatividad, variedad y por brindar una excelente atención personalizada", indicó Stella sobre la Expo Amor Puro, que se sigue consolidando como una las ferias más convocantes de la ciudad.

Los emprendedores interesados en participar de los próximos encuentros tienen que comunicarse con la cuenta de Instagram.

