La cuenta pendiente de Facundo Echevarría en Los Andes: de la expectativa a la incertidumbre

Facundo Echevarría tiene contrato con Los Andes hasta junio de 2026.

Los Andes se encuentra en el receso con vistas al inicio de la Primera Nacional. El plantel comandado por Leonardo Lemos trabajará hasta el viernes 12 de diciembre y luego tendrá vacaciones hasta fin de año. La idea del cuerpo técnico es la de recuperar a uno de los futbolistas que todavía no encontró su mejor versión.

Se trata de Facundo Echevarría, quien arribó a Los Andes en junio desde Defensa y Justicia pero aún no pudo desplegar su mejor nivel y se encuentra en deuda en el Milrayitas. El atacante de 22 años llegó al conjunto de Lomas de Zamora en calidad de préstamo hasta junio del 2026, tras finalizar su etapa en Arsenal de Sarandí. Anunciado como una de las promesas en la reserva del elenco de Florencio Varela, ya que disputó 22 partidos y convirtió dos goles, no corrió con la misma suerte en la campaña de Los Andes en la Primera Nacional.

Los números de Facundo Echevarría en Los Andes El delantero que llegó con todas las expectativas a Los Andes en junio de este año sólo estuvo presente en 10 encuentros del equipo de Leonardo Lemos en la temporada. Fue titular en 7 partidos (empate 0 a 0 ante Colegiales como local, en la caída 1 a 0 visitando a San Martín de Tucumán, en la victoria 3 a 0 recibiendo a Atlanta, en el triunfo 1 a 0 como local de Quilmes, en el empate 1 a 1 siendo visitante de Deportivo Maipú de Mendoza, en la igualdad 0 a 0 recibiendo a San Miguel y en la caída 1 a 0 visitando a Deportivo Madryn). Mientras que en 3 cotejos ingresó desde el banco de suplentes (entró a los 82 minutos en la derrota 2 a 1 visitando a Güemes de Santiago del Estero, a los 66 minutos en la igualdad 0 a 0 siendo visitante de Gimnasia y Tiro de Salta y a los 52 minutos en la caída 3 a 0 visitando a All Boys). En 7 cotejos fue reemplazado. En total jugó 566 minutos.

Solamente convirtió un gol. Fue en la victoria ante Atlanta a los 40 minutos en un triunfo categórico por 3 a 0 en el Eduardo Gallardón. Quizás opacado por las buenas actuaciones de Mauricio Asenjo y Matías González, el atacante no tuvo las chances deseadas. Ahora deberá ganarse un lugar para saber si puede ser pieza clave en el Los Andes modelo 2026.

Embed - Las Voces Mil Rayitas on Instagram: "El segundo gol de Los Andes de Facundo Echevarria en la voz de nuestro relator @recartleo @lebarberiee @shellcolfri @zapasmoda_ach3 @zingueriaholasek @masmaidanaseguros @omarvergarapelos @abogadopenalista.er #SimonettaHnos #FereteriaMagurno #Eltopoindumentaria #lasvocesmilrayitas #losandes #elmaspopulardelsur #vamoslosandes #lomasdezamora #lomas" View this post on Instagram Lo que planea Los Andes para el 2026 Echevarría suma 62 partidos (59 como titular) en la Reserva del Halcón y acumula un total de 13 goles en su haber, entre los que marcó varios de penal y otros de tiro libre, dando cuenta de una buena pegada en el balón detenido. Leonardo Lemos buscará recuperar a un futbolista que llegó con todas las luces y todavía no pudo encender el ataque del Milrayitas. Con 16 bajas en el plantel y a la espera de concretar entre 10 y 12 refuerzos, el entrenador de la institución de Lomas de Zamora todavía no anunció los puestos a reforzar. La primera parte de la pretemporada será de planificación durante los días iniciales del 2026 y luego será el turno de la exigencia con vistas al comienzo del torneo de la Primera Nacional.

