¡Bombazo! El ex Banfield Ariel Broggi dirigirá a River

Ariel Broggi se sumará a River Plate. El exentrenador de Banfield se incorporará nuevamente al cuerpo técnico de Eduardo Coudet y será su ayudante principal con miras al segundo semestre del año, luego de su experiencia en Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Este regreso traerá un gran desafío para el ex DT del Taladro: estará como el técnico principal en los primeros dos partidos del Torneo Clausura . Esto se debe a la expulsión que sufrió Coudet en la final ante Belgrano, por la que recibió dos fechas de suspensión y por eso no podrá salir a la cancha con el equipo. Ese lugar será por su asistente principal, que va a ser nuevamente Broggi.

El regreso del exlateral formado en Vélez, con pasado en Banfield y en otros clubes del fútbol argentino, fue uno de los pedidos que realizó el entrenador del Millonario de cara al próximo semestre, con quien compartió exitosos ciclos en Argentina, Brasil y España.

Coudet quería reforzar el equipo de trabajo para lo que viene y el nombre de Broggi fue el primero que le acercó a la dirigencia que preside Stéfano Di Carlo , con el objetivo de repetir la dupla que formaron en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

broggi y coudet Cuando se fue del cuerpo técnico, Broggi asumió en Banfield.

En ese tiempo de trabajo, ambos construyeron una relación de confianza y ése fue uno de los principales motivos por los cuales el actual DT de River quiso contar otra vez con él, sin olvidar los logros que obtuvieron juntos: en Racing conquistaron la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019, mientras que en Atlético Mineiro celebraron el Campeonato Mineiro en 2023.

Los números de Broggi en Banfield

El entrenador dirigió al Taladro durante 16 partidos en la temporada 2025 (15 por el Torneo Apertura y uno por Copa Argentina), con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 8 derrotas y pobre efectividad del 29,17%.

Su ciclo como director técnico principal de Banfield, que su primera experiencia en el cargo, comenzó el 24 de enero con un empate ante Defensa y Justicia y finalizó fines de abril de 2025 tras perder con Aldosivi en Mar del Plata, dejando al equipo en la última posición de la Zona A. Posteriormente, Broggi tuvo un paso por Gimnasia de Mendoza, con el que logró el ascenso a la Liga Profesional pero los resultados no lo acompañaron en la máxima categoría y dejó el cargo hace dos meses.