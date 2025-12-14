Los Andes, de vacaciones y apuntando al armado del nuevo plantel para la Primera Nacional

Los Andes se mueve en silencio rumbo a una nueva temporada de la Primera Nacional . Con pocas novedades respecto del futuro plantel Milrayitas en materia de refuerzos, este viernes se llevó a cabo el último entrenamiento del año, por lo que la idea del cuerpo técnico es reencontrarse el lunes 5 de enero en el estadio Eduardo Gallardón.

La semana entrante se puede llegar a avanzar en las contrataciones. “Queremos potenciar lo que tenemos trayendo jugadores que se sientan identificados con los colores, con los objetivos y que vean al club como una oportunidad de crecimiento”, afirmó el Director Deportivo Ignacio Ruano en diálogo con Diario la Unión.

Para eso será fundamental renovar contratos con aquellos futbolistas que el entrenador, Leonardo Lemos, considera necesarios para la próxima temporada y que tuvieron buenos rendimiento durante 2025. Por el momento firmaron el arquero Sebastián López y el delantero Mauricio Asenjo , que era pretendido por varios clubes de la categoría.

En principio, Los Andes trabajaría la primera semana de enero en nuestro medio para luego mudarse a otro lugar para intensificar la pretemporada. Balcarce aparece como la alternativa más potable y fue la elegida a principios de año por Leonardo Lemos . Allí entrenaron en el estadio Antonio Cerono –de Club Atlético Amigos Unidos-, y el Municipal; alojándose la delegación en el Balcarce Hotel. Después aparecen dos provincias, una del Litoral y otra de la Mesopotamia.

Los amistosos se programarían para el regreso, tal vez alguno pueda llevarse a cabo durante la pretemporada misma. En el último mes, con los jugadores que tiene más juveniles -tres o cuatro se sumarían al plantel profesional desde la Reserva- Los Andes realizó ensayos futbolísticos que no fueron informados por el club, pero sí por los rivales de turno.

Pantallazo del plantel de Los Andes

De los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, el club hizo oficial la rescisión de contratos de Guido Segalerba, Marcos Britez Ojeda y Emanuel Díaz.

A esa lista se suman Franco Rivasseau, Mariano Monllor, Agustín Bellone, Francisco Marco, Carlos Arce, Tomás Sives, Guillermo Pereira, Gastón Gerzel, Tomás Pérez, Enzo Luna, Federico Martínez, Enzo Díaz y Tomás Rambert.

La próxima Primera Nacional

Estará conformada por 36 equipos divididos en dos zonas de 18 cada uno, con un fixture de 34 fechas, todos contra todos a partidos de ida y vuelta. La fecha de inicio está pautada para el último fin de semana de febrero. El sorteo se realizará el lunes 22 de diciembre.

Se mantiene el formato de ascensos y descensos. El primero de cada zona jugará la final en estadio neutral por el título de campeón y ascenderá a la Liga Profesional de Fútbol 2027. El segundo ascenso será a través del Torneo Reducido y lo jugarán los ocho mejores de cada zona, más el perdedor de la final.

Con respecto al descenso, se mantendrán los cuatro cupos. Bajarán a Primera B o al Torneo Federal A -según corresponda el sistema de afiliación a AFA de los clubes-, los últimos dos de cada zona. El Torneo de Primera Nacional continuará desarrollándose durante el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026.