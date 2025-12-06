Todo confirmado: Así son los estadios donde jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026

Argentina volverá a jugar en Dallas tal cual sucedió en el Mundial de 1994.

La Selección Argentina debutará en el Mundial en el Arrowhead Stadium en Kansas City.

La Selección Argentina ya conoce fecha, horarios y sedes de sus compromisos en el Mundial.

Luego del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA , ahora la Selección Argentina ya conoce el calendario completo de lo que será la fase de grupos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su recorrido hacia el bicampeonato del mundo ante Argelia, Austria y Jordania . Ya se conocen fecha, horario y sedes de los primeros encuentros de la albiceleste.

Por el Grupo J, la Selección Argentina jugará su primer partido ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el estadio Arrowhead en Kansas City, Misuri. Luego, la segunda fecha se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria . La Albiceleste cerrará el grupo el sábado 27 de junio a las 23 frente a Jordania, nuevamente en la ciudad texana.

Atención. Argelia, Austria y Jordania, los rivales de la Argentina en el Mundial 2026

Tensa espera. La Selección Argentina conocerá a sus rivales para el Mundial 2026

Finalmente, Argentina no jugará en San Francisco , sede que estaba prevista para el Grupo J. En cuanto a la movilidad, aproximadamente 800 kilómetros separan a las dos ciudades en las que jugará el combinado nacional, con un viaje cercano a una hora y media en avión.

El debut será ante Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas City, Misuri. La ciudad ha sido sede de partidos de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, también de la Copa de Oro de la Concacaf (2011 y 2015), de las eliminatorias olímpicas femeninas y masculinas de la Concacaf, del All-Star de la MLS en 2013 y de la final de la Copa de la MLS en 2013.

Con capacidad para 76.416 espectadores, el Kansas City Stadium es la casa de los Chiefs de la NFL (fútbol americano) y reconocido por ser uno de los recintos a cielo abierto de Estados Unidos con mejor ambiente en las tribunas.

Allí se jugó el partido entre los norteamericanos y Uruguay por la Copa América 2024, que terminó en triunfo del equipo de Marcelo Bielsa con gol de Mathías Olivera.

arrowhead stadium La Selección Argentina debutará en el Mundial en el Arrowhead Stadium en Kansas City.

La Selección Argentina volverá a Dallas como en el Mundial de 1994

Mientras que ante Austria y Jordania, la Selección Argentina jugará en el AT&T Stadium de Dallas, una ciudad que no le trae los mejores recuerdos a nuestro país.

Ubicada en el norte de Texas, la ciudad cuenta con una de las mayores comunidades futbolísticas de Estados Unidos, con casi 176.000 jugadores registrados.

La Copa Dallas, el mayor acontecimiento internacional de fútbol juvenil del país, reúne anualmente a los mejores jugadores jóvenes del mundo y a más de 150.000 espectadores.

Durante la Copa Mundial de Estados Unidos 1994, Dallas recibió seis partidos. Aunque en aquella oportunidad lo hizo en el Cotton Bowl: allí la Selección Argentina perdió 2-0 con Bulgaria tras la sanción por doping a Diego Armando Maradona.

Con capacidad para 80.000 espectadores, el AT&T Stadium es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y recibió múltiples eventos deportivos, entre ellos el Juego de las Estrellas de la NBA en 2010 y el Super Bowl de 2011.

También fue sede de la Copa de Oro de la Concacaf en cuatro ediciones y recibió tres partidos de la Copa América 2024.

dallas Argentina volverá a jugar en Dallas tal cual sucedió en el Mundial de 1994.

¿Cómo sería el camino de Argentina si llega a pasar la primera ronda?

En caso de avanzar en primer lugar de su grupo, la Selección Argentina jugaría por los 16avos de final en Miami el viernes 3 de julio. Luego por los octavos de final el compromiso sería el martes 7 de julio en Atlanta, Por los cuartos de final el sábado 11 de julio volvería a Kansas City, por semifinales el miércoles 15 de julio en Atlanta nuevamente y la final el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.