Cómo será el fixture de Banfield y Lanús en el Torneo Apertura 2026

Banfield y Lanús ya conocen sus rivales, fechas y todo el cronograma para el Torneo Apertura 2026.

Se sorteo el fixture del Torneo Apertura 2026 en el cual Banfield y Lanús ya tienen definido el cronograma. El Taladro y el Granate ya saben cuál será la fecha del debut, los viajes al interior que deberán hacer, cuándo se juega el Clásico del Sur y los enfrentamientos contra los grandes del fútbol argentino.

El equipo de Pedro Troglio tendrá su estreno en el Grupo B ante Huracán en el Florencio Sola el fin de semana del 23 de enero. Será un torneo en el cual Banfield no tiene que descuidarse porque debe sumar puntos para evitar el descenso. Por su parte, Lanús ocupa el Grupo A y debutará visitando a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro ese mismo fin de semana del 23 al 25 de enero. Para el Granate será una de las competencias que tendrá que afrontar junto con la Copa Libertadores, Copa Argentina y Recopa Sudamericana.

El camino de Banfield en el Torneo Apertura El Taladro afrontará su recorrido en el campeonato con un inicio complejo. Por la fecha inicial recibirá a Huracán en el Florencio Sola, luego deberá viajar a Junin para enfrentar a Sarmiento. Otros viajes serán a Córdoba para enfrentar a Belgrano, a Rosario para chocar con Central y en la última fecha visitará a Atlético Tucumán. También, recibirá a Newells en el duelo Interzonal.

Por la fecha número 5 recibirá a Racing y en la séptima será el turno de visitar a River en el Monumental. Por su parte, el clásico ante Lanús será en la fecha número 14 en La Fortaleza, el fin de semana del 12 de abril.

El camino de Lanús en el Torneo Apertura El Granate jugará por la primera fecha ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Visitará a Instituto en Córdoba, a Estudiantes en La Plata y a Gimnasia en Mendoza. El interzonal será ante Argentinos Juniors en La Paternal y ante los grandes chocará con Independiente en Avellaneda, con Boca en La Fortaleza, además de viajar a la cancha de San Lorenzo. Recibirá a Banfield en su estadio y cerrará la fase regular ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Fortaleza. Todo el cronograma completo de Banfield y Lanús en el Torneo Apertura Banfield integrará la Zona A donde el cronograma de partidos será el siguiente: Fecha 1: Huracán (L) Fecha 2: Sarmiento (V) Fecha 3: Estudiantes de Río Cuarto (L) Fecha 4: Belgrano (V) Fecha 5: Racing (L) Fecha 6: Newells (L) Interzonal Fecha 7: River (V) Fecha 8: Aldosivi (L) Fecha 9: Barracas Central (V) Fecha 10: Gimnasia y Esgrima La Plata (L) Fecha 11: Rosario Central (V) Fecha 12: Tigre (L) Fecha 13: Argentinos Juniors (V) Fecha 14: Lanús (V) Interzonal Fecha 15: Independiente Rivadavia de Mendoza (L) Fecha 16: Atlético Tucumán (V) Lanús integrará la Zona B con el siguiente cronograma de encuentros: Fecha 1: San Lorenzo (V) Fecha 2: Unión (L) Fecha 3: Instituto (V) Fecha 4: Talleres (L) Fecha 5: Independiente (V) Fecha 6 (Interzonal): Argentinos (V) Fecha 7: Boca (L) Fecha 8: Defensa y Justicia (V) Fecha 9: Deportivo Riestra (L) Fecha 10: Estudiantes (V) Fecha 11: Newell's (L) Fecha 12: Vélez (V) Fecha 13: Platense (L) Fecha 14 (Interzonal): Banfield (L) Fecha 15: Gimnasia Mza (V) Fecha 16: Central Córdoba (L)

