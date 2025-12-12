Lautaro Acosta se despidió de Lanús con fuertes críticas hacia la dirigencia

Lautaro Germán Acosta se despidió definitivamente de Lanús. Después de lo que había sido su último partido en el Granate, el pasado 27 de noviembre en La Fortaleza ante Tigre, el Laucha se descargó en sus redes sociales y asombrosamente disparó con munisión gruesa.

El ídolo del Granate dejó una particular crítica a la decisión de dar un paso al costado y apuntó contra la dirigencia por darle un cierre a su estadia en el club del conurbano bonaerense.

Lautaro Acosta cerró su etapa en Lanús tras 429 partidos, en los cuales convirtió 60 goles y consiguió 6 títulos con la casaca Granate. En su mensaje de despedida, sorprendió y sostuvo: “Hoy toca despedirme del club de mis amores, del lugar que fue mi casa durante casi 30 años, al cual llegué siendo un nene con 8 años y me voy siendo un hombre, un padre. Donde viví los mejores momentos de mi vida, donde reímos, lloramos, pero siempre juntos”.

En su cuenta de Instagram, el ex Boca y la Selección Argentina , argumentó que por "razones ajenas" le toca marcharse del club que lo vio nacer futbolísticamente. "No se trata de un adiós, sino de un hasta luego. El lazo con el club me une más allá de cualquier decisión", afirmó.

Además, agradeció el "apoyo y la incondicionalidad de familia y amigos". También, de sus compañeros que lo hicieron "mejor profesional y mejor persona compartiendo momentos únicos", y al hincha por brindarle "tanto cariño y amor". “No hay manera de devolvérselos, sólo agradecerles, decirles que los quiero y que sepan que dejé la vida para defender este escudo, siempre”, completó de cara a los simpatizantes.

“Por último, aclarar que nunca falté el respeto como se quiso instalar y la decisión de que no continué en el club (a pesar de que de acepté en primer lugar lo que me propusieron, que fue la séptima/sexta división) fue dirigencial. Me despido como arranqué, diciéndoles que no es un adiós, sino un hasta luego, lucharé y volveré, como toda mi vida, como siempre. PD: perdón por la redacción, lo escribí como me salió del corazón”, finalizó el oriundo de Glew con especial cuestionamiento a la Comisión Directiva de Lanús.

La carrera de Lautaro Acosta

El delantero debutó en Lanús en 2006 y rápidamente se ganó la titularidad. Fue parte importante del primer título del club en 2007 y un año después fue vendido al Sevilla de España a cambio de 7,5 millones de euros.

Su paso por Europa fue corto y poco fructífero. Jugó en el conjunto sevillano hasta 2010, con dificultades para ganarse el puesto debido a sus recurrentes lesiones. Luego tuvo dos préstamos, por el Racing de Santander español y por Boca, donde no hizo goles tras 22 partidos, hasta quedar libre y volver a Lanús.

Fue en ese momento cuando empezó a escribir su historia dorada en el club. El Laucha fue parte fundamental de algunos de los mejores años de la institución, obteniendo seis títulos en los 12 años que transcurrieron desde su vuelta: el Torneo Apertura 2007, la Copa Sudamericana 2013, el Campeonato de Primera División de 2016, la Supercopa Argentina 2016, la Copa Bicentenario 2016 y la reciente Copa Sudamericana de 2025, además de ser finalista de otra Sudamericana y de la Libertadores 2017.

Una denuncia que no impidió que siga jugando

Además de lo deportivo, la vida del “Laucha” se sacudió en 2023, con una denuncia realizada por su ex pareja por "violencia física, verbal y psicológica y amenazas de muerte", la cual le significó una restricción perimetral de 300 metros, aunque no impidió que continúe su carrera futbolística.