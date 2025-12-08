Mauricio Pellegrino seguirá siendo el entrenador de Lanús por un año más

Mauricio Pellegrino ya llegó a un acuerdo con la dirigencia de Lanús para seguir al frente del equipo por una temporada más. El entrenador campeón de la Copa Sudamericana con el Granate seguirá vinculado a la institución para dirigir la Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina del 2026.

Tras una reunión con los dirigentes de Lanús , el ex entrenador de Vélez e Independiente , entre otros, se puso de acuerdo con Nicolás Russo y compañia para extender su contrato por un año más al frente del Granate. El mismo vínculo finalizaba el 31 de diciembre, pero la dirigencia de Lanús rápidamente tomó la decisión de manera conjunta con el director técnico para encarar los próximos objetivos que se le vienen al equipo en un exigente 2026.

El entrenador llegó al Granate en enero del 2025, luego de haber descendido a la segunda división del fútbol español con el Cádiz. Cuestionado al principio por los hinchas, no terminaba de encajar en el gusto futbolístico de los simpatizantes de Lanús luego de un irregular Torneo Apertura . Sin embargo, en el Clausura cambió su imagen y se metió de lleno en el corazón de la gente con la obtención de la Copa Sudamericana.

Hasta el momento, Pellegrino dirigió a Lanús en 51 partidos, con 23 victorias, 16 empates y 12 derrotas. Sin embargo, la cuenta pendiente es ganar el Clásico del Sur ante Banfield , ya que registra un empate 1 a 1 en abril y la última derrota por 2 a 1 en el Florencio Sola.

Próximo objetivo: la Recopa Sudamericana ante Flamengo

El plantel de Lanús se encuentra licenciado hasta el 29 de diciembre, fecha en la cual los futbolistas deberán presentarse en La Fortaleza para iniciar los trabajos de pretemporada. En el horizonte aparece la disputa de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, el 18 de febrero en Lanús y el 25 en el Maracaná de Río de Janeiro. El Granate irá por la revancha en esta competencia, ya que no pudo ganarla en el 2014 cuando perdió ante Atlético Mineiro.

De todas maneras, Mauricio Pellegrino ya sabe lo que es ser campeón de dicha competencia, ya que supo ganarla como futbolista. Fue en 1997 cuando Vélez se impuso sobre River por penales en Kobe, Japón, en la época dorada del Fortín de la mano de Carlos Bianchi. Ahora, Pellegrino buscará repetir el título con Lanús para lograr la novena estrella en la historia del club.