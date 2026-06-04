Estrenos de cine: el regresó de He-Man y la nueva entrega de Scary Movie

Los estrenos de cine renuevan la cartelera con el regreso a la pantalla grande de He-Man en “Amos del Universo”, la sexta entrega de la irreverente saga de "Scary Movie", junto con con otras películas de animación y de suspenso.
Los estrenos de cine de esta semana traen otra versión cinematográfica de He-Man y la sexta entrega de Scary Movie, junto otras dos películas.
Los estrenos de cine renuevan la cartelera con el regreso a la pantalla grande de He-Man en “Amos del Universo”, la sexta entrega de la irreverente saga de "Scary Movie", junto con con otras películas de animación y de suspenso.
Director: Travis Knight.
Elenco: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin.
Síntesis: el Príncipe Adam, o He-Man, quien se estrella en la Tierra de niño y se separa de su Espada del Poder. Dos décadas después, recupera el arma y regresa a Eternia para defender su planeta natal y salvar a su familia del malvado dominio de Skeletor. (Aventuras, Estados Unidos).
Director: Michael Tiddes.
Elenco: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall, Chris Elliott.
Síntesis: veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie. (Comedia, Estados Unidos).
Directores: Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen.
Síntesis: Alex solo quiere una vida normal: amigos, escuela y cero aventuras peligrosas. Pero su amigo ninja mágico se siente ignorado. Todo cambia cuando aparece un matón que provoca una serie de problemas inesperados y obliga a Alex a enfrentarse a sus propios miedos. (Animación, Dinamarca)
Directores: Basovih Marinaro, Sofía Jallinsky.
Elenco: Sebastián Romero Monachesi, Cecilia Marani, Fiona Gollob, Liliana Weimer.
Síntesis: una banda organizada ofrece un tratamiento ilegal con electricidad para anular las aptitudes mentales de los pacientes. El tratamiento es aplicado a personas cuyos familiares o socios deciden, sin el consentimiento de los afectados, suprimir su capacidad cognitiva por conveniencia o beneficio personal. (Thriller, Argentina).