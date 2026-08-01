El Hospital Gandulfo ya luce el mural participativo por sus 120 años

El mural la "Virgen de la Araucaria" en la entrada de Cevallos 21 del Hospital Gandulfo.

El Hospital Gandulfo sumó una nueva obra que une arte, historia y participación comunitaria. En el marco de su 120° aniversario , finalizó el mural participativo que transforma el nuevo acceso sobre la calle Cevallos 21 y homenajea a Luisa Cravenna de Gandulfo , la mujer que donó los terrenos donde se construyó la institución.

La intervención fue coordinada por la muralista Florencia Menéndez , vecina de Temperley, quien convocó a vecinos, artistas y trabajadores del hospital para pintar la obra de manera colectiva. El mural, titulado "La Virgen de la Araucaria", nació a partir de una propuesta de la artista luego de ser convocada por las autoridades del hospital para realizar una intervención con motivo de los 120 años de la institución.

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"Me llamaron para hacer algo por el aniversario y les propuse pintar un mural en la nueva entrada, porque había un gran paredón blanco sobre la calle Cevallos, así que hice un llamado a lo participativo y vino un montón de gente ", contó Menéndez a Diario La Unión .

El diseño combina tres elementos que representan la identidad del hospital: la figura de Luisa Cravenna de Gandulfo , las históricas araucarias que desde hace más de un siglo forman parte del predio y la idea de la fe como símbolo de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. "Pensé que la entrada de un hospital es un lugar donde muchas personas viven situaciones muy complejas. En esos momentos, lo que más se necesita es la fe. Entonces uní mujer, araucaria y fe para crear la Virgen de la Araucaria", explicó la muralista.

Durante las jornadas de trabajo, la obra despertó un fuerte vínculo con quienes transitaban por el lugar. Familiares de pacientes, vecinos y trabajadores se acercaron para compartir historias, observar el avance del mural e incluso expresar deseos frente a la imagen. Para Menéndez, la figura central también busca reparar una deuda histórica. "El hospital se llama Gandulfo por el marido, pero en realidad la que donó los terrenos fue Luisa", señaló.

La artista explicó además que la imagen fue concebida desde una mirada amplia e integradora. "La Virgen de la Araucaria también representa la naturaleza y la tierra, no caer en ningún tipo de religión. La religión de la naturaleza la tenemos todos. Así que fue como un poco aunar todas las religiones en una", afirmó.

El mural fue realizado mediante una técnica de cuadrículas que permitió la participación de decenas de voluntarios y se extiende desde el gran paredón principal hacia el interior del acceso con un diseño de raíces que completa la composición.

El mural fue realizado mediante una técnica de cuadrículas que permitió la participación de decenas de voluntarios.

Una historia de solidaridad

La historia del Hospital Gandulfo comenzó en 1902, cuando Luisa Cravenna de Gandulfo donó una manzana de terreno al entonces intendente Manuel Castro con la condición de que nunca pudiera venderse ni hipotecarse. La construcción del hospital fue posible gracias al esfuerzo de la comunidad, el establecimiento abrió sus puertas el 9 de julio de 1906 como Hospital de la Caridad y, en 1915, adoptó el nombre de Gandulfo.