Vecinos de Lomas podrán capacitarse gratis en IA, Canva, redes, video y podcast

El Punto Digital Fiorito recibe a vecinos de Lomas de Zamora con ganas de incorporar conocimientos tecnológicos, armar proyectos y potenciar sus emprendimientos . Desde el Municipio lanzaron las inscripciones para las capacitaciones gratuitas de agosto.

En el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo , todos los lunes darán cursos de Habilidades narrativas y digitales (de 10 a 12 horas), Producción creativa y laboral para redes sociales (12 a 14) y Primeros pasos con la IA (15 a 16.30).

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Los miércoles, de 10 a 12, habrá cursos sobre Habilidades digitales y luego, en el horario de 12 a 14, estará el taller de Radio y Podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Mientras que los jueves se llevarán a cabo cursos de Edición de video para redes (10 a 12), Canva para principiantes (12 a 14) y un taller de Escritura y literatura para jóvenes (15 a 16.30).

Los interesados en participar en cualquiera de los cursos tienen que llenar este formulario. "Me anoté porque me interesa todo lo relacionado a la computación y quiero integrarme más con la tecnología. La propuesta me encantó y se hace en un horario que después me da tiempo para hacer otras cosas", destacó Raquel, vecina de 63 años que participó este año de las capacitaciones.

Así fue el torneo de videojuegos en el Punto Digital Fiorito

Con una muy buena convocatoria de vecinos, en el Punto Digital Fiorito se hizo un torneo de videojuegos organizado por el Municipio con diferentes consolas y desafíos para disfrutar entre amigos.

La primera parte de la competencia tuvo juegos como EA Sports 26, Street Fighter, Kinect Sports Boxeo, UNO y Tutti Frutti. Mientras que el cierre fue con torneos de los títulos más populares del momento: Free Fire y Among Us, que reunierpn a los participantes en emocionantes partidas donde pusieron a prueba su estrategia, habilidad y trabajo en equipo.

Con esta iniciativa, el Municipio busca promover espacios de encuentro, recreación e inclusión a través de la tecnología y los videojuegos, una industria que continúa creciendo y que cada vez convoca a más jóvenes en todo el país.