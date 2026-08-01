El picante video de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico en sus vacaciones

Luego de disputar el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico está disfrutando de unas vacaciones junto a Carolina Calvagni, su esposa, en Grecia. El lugar escogido fue un exclusivo hotel en la isla de Zante, donde protagonizaron un picante video que compartieron en Instagram.

El video de exjugador de Banfield y la empresaria se hizo viral a las redes sociales, donde se los pueden ver en un momento de amor y complicidad.

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El fragmento que recorrió las plataformas muestra al defensero de la Selección Argentina abrazando a Carolina Calvagni en un ambiente relajado y, en medio de los mimos, realizando una sorpresiva mordida en la cola de su esposa, quien reaccionó entre risas.

La escena fue interpretada por la enorme mayoría de los usuarios como una broma de pareja y no estuvo acompañada por declaraciones de los protagonistas.

“Dumpsito feliz", escribió la influencer en un carrete de fotos que acompañó con el video y tres emoticones: un corazón celeste, un delfín y la bandera de Grecia, destino en el que disfrutan sus vacaciones.

La historia de amor de Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico se conocieron en 2014 por Facebook y luego de chatear un tiempo, sellaron su amor en la vida real. A partir de ese momento no se separaron más.

A fin de 2022, después de la coronación en Qatar, la pareja tuvo su fiesta de casamiento un año después de haber pasado por el Registro Civil.

Caro Calvagni decidió abandonar sus estudios en arquitectura y voló junto a él hacia Europa, acompañando a quien más tarde se convertiría en su marido. La pareja vive actualmente en Francia, donde el lateral defiende los colores del Lyon.