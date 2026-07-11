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11 de julio de 2026
Cabulera.

Cuál es la cábala de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, contó la cábala que cumple antes de que juegue sus partidos la Selección Argentina.

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico.&nbsp;

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico. 

“En el Mundial pasado lo que hacía era dormir una siesta mentirosa: quizás no tenía ganas de dormir, pero igual me tiraba en la cama”, contó Carolina Calvagni en una entrevista.

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Y dio más datos: “En la Copa América lo hice distinto y salió bien. No respeto siempre la misma, voy viendo qué me da suerte y lo repito en el momento. Es un momento de mucha emoción y felicidad”.

Cómo vive la previa Nicolás Tagliafico

También contó cómo le a Nicolás Tagliafico antes de cada partido: “Él siempre está tranquilo. A veces le pregunto cómo lo hace encontrándose por jugar una final. En la competición está metido a full, pero normalmente no lo ves ansioso. Es tranquilo y seguro”.

Se conocieron en 2014 por Facebook y luego de chatear un tiempo, sellaron su amor en la vida real. A partir de ese momento no se separaron más.

A fin de 2022, después de la coronación en Qatar, la pareja tuvo su fiesta de casamiento un año después de haber pasado por el Registro Civil.

Caro Calvagni decidió abandonar sus estudios en arquitectura y voló junto a él hacia Europa, acompañando a quien más tarde se convertiría en su marido. La pareja vive actualmente en Francia, donde el lateral defiende los colores del Lyon.

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