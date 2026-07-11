Cuál es la cábala de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico , defensor integrante de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y campeón en Qatar 2022, tiene su propia cábala antes de cada partido que le toca jugar a la albiceleste en forma oficial.

“En el Mundial pasado lo que hacía era dormir una siesta mentirosa: quizás no tenía ganas de dormir, pero igual me tiraba en la cama”, contó Carolina Calvagni en una entrevista.

No para. Cuál es el nuevo proyecto de Carolina Calvagni, la esposa de Tagliafico

Y dio más datos: “En la Copa América lo hice distinto y salió bien. No respeto siempre la misma, voy viendo qué me da suerte y lo repito en el momento. Es un momento de mucha emoción y felicidad”.

También contó cómo le a Nicolás Tagliafico antes de cada partido: “Él siempre está tranquilo. A veces le pregunto cómo lo hace encontrándose por jugar una final. En la competición está metido a full, pero normalmente no lo ves ansioso. Es tranquilo y seguro”.

Se conocieron en 2014 por Facebook y luego de chatear un tiempo, sellaron su amor en la vida real. A partir de ese momento no se separaron más.

A fin de 2022, después de la coronación en Qatar, la pareja tuvo su fiesta de casamiento un año después de haber pasado por el Registro Civil.

Caro Calvagni decidió abandonar sus estudios en arquitectura y voló junto a él hacia Europa, acompañando a quien más tarde se convertiría en su marido. La pareja vive actualmente en Francia, donde el lateral defiende los colores del Lyon.