Cuál es el nuevo proyecto de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, anunció en sus redes sociales el nuevo y original proyecto que está llevando adelante. Se trata de su propio laboratorio creativo y de innovación destinado a aquellas mujeres que quieren expandir sus dotes artísticos.
“C LAB es un espacio donde las mujeres dejan de ser espectadoras y comienzan a ser protagonistas”, anunció Carolina Calvagni en un video institucional la creadora de contenidos en un clip que compartió enInstagram.
La esposa del futbolista de laSelección Argentina tiene además su propia firma de indumentaria deportiva femenina. Ahora, se lanzó hacia nuevos horizontes donde sus clientas también pueden ser parte de la confección de diseños exclusivos. “Es nuestro espacio de co-creación: un lugar creado para escucharte y construir una de nuestras gotas juntos”.
El emprendimiento consiste en la apertura de un espacio de exploración orientado al desarrollo de ideas vinculadas con el diseño, la moda y la expresión artística.