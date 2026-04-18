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18 de abril de 2026
No para.

Cuál es el nuevo proyecto de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, tiene su propia marca de ropa deportiva y ahora lanzó un nuevo e innovador proyecto.

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Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, anunció en sus redes sociales el nuevo y original proyecto que está llevando adelante. Se trata de su propio laboratorio creativo y de innovación destinado a aquellas mujeres que quieren expandir sus dotes artísticos.

“C LAB es un espacio donde las mujeres dejan de ser espectadoras y comienzan a ser protagonistas”, anunció Carolina Calvagni en un video institucional la creadora de contenidos en un clip que compartió en Instagram.

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La esposa del futbolista de la Selección Argentina tiene además su propia firma de indumentaria deportiva femenina. Ahora, se lanzó hacia nuevos horizontes donde sus clientas también pueden ser parte de la confección de diseños exclusivos. “Es nuestro espacio de co-creación: un lugar creado para escucharte y construir una de nuestras gotas juntos”.

El emprendimiento consiste en la apertura de un espacio de exploración orientado al desarrollo de ideas vinculadas con el diseño, la moda y la expresión artística.

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Carolina Calvagni, en su casa.

Carolina Calvagni, en su casa.

De qué se trata la propuesta Carolina Calvagni

La propuesta de Carolina Calvagni apunta principalmente a mujeres interesadas en explorar su creatividad y participar de procesos colaborativos.

La intención no es únicamente ofrecer productos terminados, sino generar un ámbito donde el intercambio de ideas sea parte fundamental del resultado final.

Este tipo de espacios, conocidos como C LAB, se caracterizan por funcionar como entornos de innovación en los que se fomenta la experimentación y la co-creación.

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