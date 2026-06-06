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6 de junio de 2026
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La zona de Lomas de Zamora en la que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA comunicó que la próxima semana en Lomas de Zamora habrá cortes de agua por tareas de mantenimiento.

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que la próxima semana, entre el 8 y el 14 de junio, habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

Según el cronograma compartido por la compañía, el lunes 8 y el viernes 12, entre las 8 y las 12 del mediodía, el servicio estará afectado en la zona delimitada por las calles Valette, Matienzo, Suárez y Ruta provincial 4, en el límite entre Monte Grande y Luis Guillón, de Esteban Echeverría, y Lomas de Zamora.

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