El día que Sofi Martínez fue viral por aparecer en el programa de Guido Kaczka

Sofi Martínez, en otros tiempos.

Sofi Martínez fue parte de la producción de "A Todo o Nada", el programa conducido por Guido Kaczka, en la pantalla de El Trece, hace más de una década cuando la periodista daba sus primeros pasos. Además, el ciclo tenia a Barby Franco y Ailén Bechara como secretarias.

El video que se volvió viral la muestra Sofi Martínez consiguiendo un buen precio para los productos que el público del programa de Guido Kaczka.

"Una participante trajo para venderle a Guido Kaczka termos y bolsos para el mate. En medio de la negociación, una productora tomó cartas en el asuntos y terminó obteniendo el producto por $280. Esto sorprendió al conductor quien quedó más que feliz con la oferta", dice el video con fecha 20 de febrero de 2013.

Sofi Martínez, negociando precios En el mismo se ve a una joven periodista negociando los precios de un termo y una matera. Comparó precios con San Isidro, que por ese entonces eran muy distintos a los de ahora. Un termo partió del precio inicial en $450 y Sofi Martínez, entonces productora del programa, lo consiguió a $380.

Luego negoció una matera, para llevar el juego de mate y termo, que inicialmente comenzó con un precio de $350 y ella lo consiguió en $280 pesos, asegurando que incluso lo podría vender masivamente en Ciudad Universitaria. La vendedora aceptó la oferta generando la cara de sorpresa del conductor, que terminó abrazando a Sofi Martinez con mucha felicidad por el logro obtenido.

Compartí esta nota en redes sociales:







