El blooper de Sofi Martínez cuando pedía un choripán

Sofi Martínez quedó en el centro de la escena cuando se hizo viral en las redes sociales un video donde se la ve en medio del humo que despedía una parrilla, en medio de la cobertura del Mundial 2026 que está realizando para Telefe

Todo ocurrió cuando la periodista se encontraba realizando un móvil en vivo en La Peña de Morfi y fue sorprendida por una densa columna de humo proveniente de un asado que un hombre estaba preparando cerca.

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A pesar de la incómoda situación, Sofi Martínez intentó continuar con la nota tosiendo y bromeando sobre el momento hasta que tuvo que correrse del lugar. La imagen de la periodista en medio del humo causó furor en las redes sociales.

Sofi Martínez, parte de equipo de Telefe

En Telefe la transmisión de los partidos el Mundial 2026 contará con el análisis, la emoción y la trayectoria de un tridente de figuras indiscutidas del periodismo deportivo: Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Sofi Martínez, garantizando una cobertura para cada encuentro.

image Sofi Martinez, en el Mundial 2026.

A este equipo de expertos se suman Manuel Olivari, Nicolás Haase y Leandro Buonsante, quienes aportarán su mirada durante los partidos, mientras que La Tora y Nacho Juliano sumarán su impronta para capturar todo el color, la pasión de las tribunas y la intimidad de los fanáticos, conectando el sentimiento del hincha con cada jugada.