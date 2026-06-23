Confirman que Flor Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV

El escándalo en Luzu TV no detiene su marcha luego de la salida Flor Peña provocada tras una fake news sobre la muerte de Jorge Messi. La conductora se disculpó públicamente de lo ocurrido y ahora decidió llevar el tema a la Justicia.
Flor Peña se plantó con su postura y llevará a la Justicia a Luzu TV luego de la salida del canal tras la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.
El escándalo en Luzu TV no detiene su marcha luego de la salida Flor Peña provocada tras una fake news sobre la muerte de Jorge Messi. La conductora se disculpó públicamente de lo ocurrido y ahora decidió llevar el tema a la Justicia.
"Una mala para Luzu TV, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales", confirmó Ángel de Brito en LAM, en la pantalla de América TV.
Mientras que Carolina Molinari sumó: "Se los dije el otro día. Es como que era imposible que esto termine tranquilito. Después vas bajando. Primero te sentís mal, después habló con Celia. Y ahora pensaba: '¿Cómo fue? Me terminaron diciendo que me vaya'".
"Ella en el primer móvil que da dice que llegaron de común acuerdo con Nico Occhiato. Porque primero en la nota dijo: 'No, yo voy a seguir y no quiero que echen a los productores'. Después lo que dijo fue: "De común acuerdo decidimos que no seguíamos".
Mientras que Ángel de Brito aclaró cuál es el planteo de la actriz: "Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'".
Y cerró con una advertencia sobre los próximos pasos que tomará la artista: "Si no le pagan el contrato, a la brevedad, va la carta documento".
La firme postura de Flor Peña frente a esta productora digital responde también a un historial reciente de deudas en la televisión abierta.
El periodista sostuvo que esto también se asemeja a su "mala experiencia" con el Cantando, ciclo donde padeció un escenario similar al terminar la conducción del formato de entretenimientos.