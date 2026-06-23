miércoles 24 de junio de 2026
Escribinos
23 de junio de 2026
Todo mal.

Confirman que Flor Peña iniciará acciones legales contra Luzu TV

Flor Peña se plantó con su postura y llevará a la Justicia a Luzu TV luego de la salida del canal tras la fake news sobre la muerte de Jorge Messi.

Flor Peña, firme.&nbsp;

Flor Peña, firme. 

En pocas palabras

  • Flor Peña: Iniciar a acciones legales contra Luzu TV por fake news.
  • Exigencia: Pide el pago completo de su contrato hasta diciembre.
  • Advertencia: De no recibir el pago, enviará carta documento.
Resumen generado por Thinkindot AI

El escándalo en Luzu TV no detiene su marcha luego de la salida Flor Peña provocada tras una fake news sobre la muerte de Jorge Messi. La conductora se disculpó públicamente de lo ocurrido y ahora decidió llevar el tema a la Justicia.

"Una mala para Luzu TV, porque Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales", confirmó Ángel de Brito en LAM, en la pantalla de América TV.

Lee además
El llanto de Flor Peña. 
Sin vueltas.

Flor Peña responsabilizó a Luzu TV de la fake news sobre Jorge Messi
Jorge Messi y Celia, de jóvenes. 
Juntos a la par.

Cómo comenzó la historia de amor de Jorge Messi y Celia

Embed

Mientras que Carolina Molinari sumó: "Se los dije el otro día. Es como que era imposible que esto termine tranquilito. Después vas bajando. Primero te sentís mal, después habló con Celia. Y ahora pensaba: '¿Cómo fue? Me terminaron diciendo que me vaya'".

"Ella en el primer móvil que da dice que llegaron de común acuerdo con Nico Occhiato. Porque primero en la nota dijo: 'No, yo voy a seguir y no quiero que echen a los productores'. Después lo que dijo fue: "De común acuerdo decidimos que no seguíamos".

El planteo de Flor Peña

Mientras que Ángel de Brito aclaró cuál es el planteo de la actriz: "Quiero hacer una salvedad. Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato: 'Echame, pero pagame hasta diciembre'".

Y cerró con una advertencia sobre los próximos pasos que tomará la artista: "Si no le pagan el contrato, a la brevedad, va la carta documento".

flor-pena

La firme postura de Flor Peña frente a esta productora digital responde también a un historial reciente de deudas en la televisión abierta.

El periodista sostuvo que esto también se asemeja a su "mala experiencia" con el Cantando, ciclo donde padeció un escenario similar al terminar la conducción del formato de entretenimientos.

Temas
Seguí leyendo

Flor Peña responsabilizó a Luzu TV de la fake news sobre Jorge Messi

Cómo comenzó la historia de amor de Jorge Messi y Celia

Preocupación en el entorno de Flor Peña: "Nunca la vimos así"

Andrés Ducatenzeiler se fue de Carnaval y apuntó contra todos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Duka contra todos.  video
Se pudrió todo.

Andrés Ducatenzeiler se fue de Carnaval y apuntó contra todos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las víctimas fueron asesinadas en un incendio.
Doble crimen.

El acusado de provocar el incendio que mató a los hermanos Oviedo pidió el sobreseimiento, pero irá a juicio