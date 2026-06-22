lunes 22 de junio de 2026
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22 de junio de 2026
Mal momento.

Preocupación en el entorno de Flor Peña: "Nunca la vimos así"

Luego de la fake news sobre la muerte de Jorge Messi en Luzu TV, aseguran que Flor Peña y su familia está pasando un terrible momento.

Flor Peña, en un mal momento.&nbsp;

Flor Peña, en un mal momento. 

En pocas palabras

  • Flor Peña: La conductora está devastada tras la fake news sobre Jorge Messi y su desvinculación de Luzu TV.
  • Entorno preocupado: Familiares y allegados aseguran
Resumen generado por Thinkindot AI

En este contexto, en Puro show, en El Trece, analizaron el momento de la actriz y reconocieron que está devastada. También aseguraron que toda su familia está pasando un mal momento.

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“Desde el entorno me dicen que está devastada. Que nunca estuvo así. Y que hasta su familia está muy mal por este momento”, reveló Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, panelista del ciclo.

Y agregó: “La familia la está pasando mal. Sí, de todo lo que sucedió mediáticamente, todos estos años que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada”.

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Flor Peña, devastada.

Flor Peña, devastada.

La fuerte postura de Flor Peña tras el escándalo y el despido

A pesar de que Flor Peña aceptó públicamente la decisión que tomó Nico Occhiato de desvincularla de Luzu TVv, buscará la forma legal de un resarcimiento económico, a modo de una indemnización.

Fue Fernando Burlando, abogado de la artista, quien confirmó que se están analizando las medidas a llevar adelante en la Justicia luego de la desvinculación de Luzu TV.

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