Preocupación en el entorno de Flor Peña: "Nunca la vimos así"

Flor Peña quedó en el centro de la escena mediática por la fake news sobre la muerte de Jorge Messi que dijo al aire el jueves en Luzu TV y por su posterior desvinculación del canal de streaming que comanda Nico Occhiato.

En este contexto, en Puro show, en El Trece, analizaron el momento de la actriz y reconocieron que está devastada. También aseguraron que toda su familia está pasando un mal momento.

Fuerte. Qué fue lo que más le dolió a Jorge Messi tras la fake news

Sin vueltas. Qué dijo Nico Ochiatto en Luzu tras la fake news sobre Jorge Messi

“Desde el entorno me dicen que está devastada. Que nunca estuvo así. Y que hasta su familia está muy mal por este momento”, reveló Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, panelista del ciclo.

Y agregó: “La familia la está pasando mal. Sí, de todo lo que sucedió mediáticamente, todos estos años que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada”.

florencia-pena Flor Peña, devastada.

La fuerte postura de Flor Peña tras el escándalo y el despido

A pesar de que Flor Peña aceptó públicamente la decisión que tomó Nico Occhiato de desvincularla de Luzu TVv, buscará la forma legal de un resarcimiento económico, a modo de una indemnización.

Fue Fernando Burlando, abogado de la artista, quien confirmó que se están analizando las medidas a llevar adelante en la Justicia luego de la desvinculación de Luzu TV.