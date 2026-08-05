viernes 07 de agosto de 2026
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5 de agosto de 2026
Sin vueltas

La Joaqui contó en el show de Rosalía cómo Luck Ra terminó la relación

La Joaqui habló de todo como invitada especial en el tercer recital de Rosalía en el Movistar Arena y se refirió a su separación de Luck Ra.

El abrazo de Rosalía y La Joaqui.

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En ese segmento del show, La Joaqui procedió a contar cómo fue dejada por un novio en medio de un viaje romántico a través un relato en el cual nunca mencionó al cordobés.

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La Joaqui le comentó a Rosalía que había encarado esa travesía con la esperanza de recibir una propuesta de casamiento, un deseo que había hecho público muchas veces. “Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, le reveló a la catalana.

“Siempre soñé con casarme. Quizás viene de mi idealización por las historias de Disney. Conocí a un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba por chocar y aceleré, como toda motomami”, expresó La Joaqui, haciendo un juego de palabras con el título de uno de los álbumes de Rosalía.

“Este príncipe azul sigue siendo encantador. Su encanto no se fue, él fue quien se desencantó conmigo. El amor a veces se gasta con los años. Pasa que él un día me hizo una invitación especial en una fecha especial. Se venía mi propuesta, hice el viaje que era de siete días, para el cual había preparado siete outfits. Al cuarto día llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, relató La Joaqui, causando la conmoción de la española y del público.

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